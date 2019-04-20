حظر التدخين بأماكن العمل داخل الشركات والمؤسسات في السعودية

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قرارًا وزاريًا يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات، تنفيذا لنظام مكافحة التدخين.

وألزم القرار أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظا على الممتلكات والبيئة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وشدّد الوزير على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين.

ويقصد بالتدخين وفقا لنظام مكافحة التدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

العقوبات تصل لـ5 آلاف ريال

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وكان وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ توفيق الربيعة قد وجه في وقت سابق خطابا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية شكر فيه الجهود في مكافحة التدخين، وطالب بإصدار قرار لتطبيق المنع الكامل للتدخين داخل جميع المنشآت التابعة للوزارة وكذلك المنشآت الأهلية.

وبين أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى 5 آلاف ريال حسب المادة 15 من نظام مكافحة التدخين.

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