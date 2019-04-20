شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الذرة الأرجوانى تقلل الالتهاب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن المواد الكيميائية فى الذرة الأرجوانى يمكن أن تقلل من الالتهاب ومقاومة الإنسولين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday” فيعد تناول نظام غذائى صحى حجر الزاوية فى الوقاية من مرض السكر من النوع 2 والسيطرة عليه.

وتعتبر الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات من قائمة الأطعمة التى توصى بها جمعية السكر الأمريكية (ADA).

Advertisements

وقال الباحثون خلال دراسة أجريت على الفئران إن حبوب الذرة الأرجوانية تحتوى على مجموعة متنوعة من الألوان، وهذه المواد الكيميائية الصباغية هى التى يمكن أن تكون المفتاح لفتح فوائدها المحتملة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2017 أن الفئران التى تناولت مقتطفات من الذرة الزرقاء إلى جانب اتباع نظام غذائى على الطريقة الغربية كانت بها دهون في البطن أقل، ومستويات كولسترول فى الدم أقل ومستويات الدهون الثلاثية أقل، وضغط دم أقل من الفئران التى تناولت النظام الغذائي الغربي فقط.

ويقدم فريق بحث من جامعة إلينوى فى أوربانا شامبين، الذى عمل مع متعاونين فى جامعة نورث إيست الزراعية وجامعة تشجيانج، وكلاهما فى الصين، بيانات تظهر أن المواد الكيميائية النباتية المعقدة فى مجموعة متنوعة من سلالات الذرة الأرجواني الجديدة قد تقلل من الالتهاب وتحسن حساسية الإنسولين فى نموذج خلية الفأر.