الفوائد الصحية لتناول الثوم صباحاً على معدة فارغة

يساهم تناول الثوم صباحاً على معدة فارغة بالحفاظ على صحة الإنسان، كما ويقي الجسم من الكثير من الأمراض، إضافة إلى تعزيز مناعة الشخص، وحمايته من نزلات البرد خاصة، سيما وأنه يعتبر مضاد حيوي طبيعي. ينصح الأطباء وخبراء التغذية، بإضافة الثوم على الأطعمة اليومية للفرد، كما أكدوا بأن تناوله صباحاً على الريق يٌعزز مناعة جسم الإنسان.

ويعتبر الثوم من الأطعمة التي تنشط الدورة الدموية في جسم الإنسان، كما وتناوله يساعد الجسم بالتخلص من السموم، إضافة إلى مساهمته في ضبط ضغط الدم، لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل المنغنيز والفيتامين والسيلينيوم والألياف والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور والحديد.

كما وينصح بابتلاعه مع كوب ماء، وليس مضغه لتفادي نكهته اللاذعة. وفيما يلي بعض فوائد تناول الثوم على معدة فارغة صباحاً

مضاد حيوي: يعتبر الثوم من المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، فقطعة من الثوم النيء تقتل البكتيريا وتمنع عملها في القناة الهضمية.

الحفاظ على مستوى الدهون في الجسم: إذ إن تناول الثوم النئ في الصباح، قد يخفف من الدم الطبيعي، ما يساعد على ضبط الكوليسترول في الجسم.

تقوية الأمعاء: بسبب مركبات الكبريت الموجودة فيه فهي تساعد على امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام.

فقدان الوزن: تناول الثوم النيء في الصباح يحفز الهضم والشهية، ويساعد على فقدان الوزن الفعال.

ضبط ضغط الدم: إن احتواء الثوم على مركبات الكبريت مثل الأليسين، ثنائي كبريتيد الدياليل، ثلاثي كلوريد ثنائي الأليل، يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم.

التخلص من السموم: يساعد مركب السلفيدريل في الثوم على إزالة المواد السامة من الجسم.

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تقوية المناعة: الثوم من أفضل الأغذية لتعزيز نظامك المناعي لأنه مليء بالمغذيات مثل البوتاسيوم والألياف وفيتامين C و B6.

الوقاية من نزلات البرد: فهو يساعد على الحد من الأعراض المرتبطة بالأنفلونزا ونزلات البرد.

يساعد على منع السرطان: فتشير دراسات قليلة إلى أنه يساعد على تخفيف الإجهاد التأكسدي، وهذا يعني أنه يساعد أجسامنا في إزالة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وبالتالي توفر الحماية ضد السرطان.

ويعمل الثوم كذلك على تحسين أداء الكبد والمثانة، تقوية الجهاز العصبي، وتقليل الشعور بالتوتر، وتحسين الأداء البدني، وتقوية العظام خاصة مع التقدم بالعمر.

وفي ذات السياق، يحذر الأطباء الأشخاص المصابين بقرحة المعدة من تناوله كونه يعمل على تهيج الأمعاء، وفي حال توجب تناوله يجب استشارة الطبيب.

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