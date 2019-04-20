صديق مقرب لميغان ماركل يكشف موعد ولادة طفلها الأول

أسابيع قليلة أصبحت تفصلنا عن موعد ولادة الطفل الملكي الأول للأمير هاري (Prince Harry) وميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس، وفي حين أن الزوجين الملكيين قد أعلنا صراحة قرارهما بالحفاظ على خصوصية كل ما يتعلق بولادة طفلهما الأول، بما في ذلك المكان الذي سيُولد فيه الطفل والموعد المتوقع لولادته، إلا أن ميغان قد كشفت ضمنيا وخلال تصريح عابر في إحدى مهماتها الرسمية في وقت سابق من هذا العام عن أن الموعد المتوقع لولادة طفلها الأول هو في أواخر شهر إبريل /نيسان أو أوائل شهر مايو/أيار في هذا العام.

والآن يبدو وكأن صديق مقرب لميغان قد كشف أيضا دون قصد عن أن الموعد المتوقع لولادة طفلها الأول سيكون قبل يوم 5 أيار في هذا العام.

الصديق الذي نتحدث عنه هو خبير المكياج دانيال مارتن (Daniel Martin) ومقر عمله نيويورك، والذي جمعته علاقة صداقة جيدة بميغان ماركل امتدت لسنوات، وخلال مشاركة جديدة له نشرها على صفحته على "إنستغرام"، تحدث عن تخطيطه لمغادرة بريطانيا عائدا إلى نيويورك قبل يوم الخامس من شهر مايو في هذا العام، وهو ما جعل الكثيرين من متابعي صفحته وإجمالي عددهم 124 ألف متابع يتساءلون عما إذا كان يشير بذلك إلى تخطيطه لمغادرة بريطانيا بعد ولادة الطفل الأول لصديقته المقربة ميغان، والذي يُتوقع أن يُولد قبل يوم 5 مايو 2019.

يأتي الجدل المثار حول مشاركة مارتن وما إذا كانت تشير إلى الموعد المتوقع لولادة الطفل الأول للأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن كشفت تقارير عن زيارته لمنزل الزوجين الجديد في وندسور، وطبقا للتقارير المنشورة فإنه شوهد في لندن في وقت سابق من شهر نيسان الجاري قبل أن يقوم بزيارة ميغان جديد في وندسور ليصبح بذلك أول الضيوف الذين تستقبلهم في منزلها الجديد والذي انتقلت إليه رسميا بصحبة زوجها الأمير هاري منذ أسبوعين تقريبا.

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