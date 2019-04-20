لصوص يجرُّون سائحة "من شعرها" لسرقة سيارتها في وضح النهار

كيب تاون - لايف ستايل
رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة جوهانسبرغ، لحظة مرعبة عاشتها سائحة في جنوب أفريقيا، عندما أقدم شخصان على سرقة سيارتها تحت تهديد السلاح.
وكانت الشابة، البالغة من العمر 19 عاما، قد أوقفت سيارتها خارج بوابة مجمع سكني في راندبورغ بمدينة جوهانسبرغ، عندما اندفع اللصوص بسيارتهم الرياضية من طراز "بي أم دبليو" وصدموا سيارتها الفولكسفاغن الصغيرة.
وترجل اثنان من اللصوص، من سيارتهم واندفعوا باتجاه سيارة الفتاة، قبل أن يطلق أحدهما النار على النافذة فيما وقف الثاني على غطاء السيارة الأمامي. وبعد تحطيم زجاج نافذة السيارة، أجبراها على الخروج منها بشد شعرها، حيث أظهرت لقطات كاميرا المراقبة التابعة للمجمع السكني الفتاة لاحقا وهي تبكي وتصرخ وسط الطريق، لكن لم يتقدم أحد لمساعدتها.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، كانت الفتاة الناميبية، التي تدرس الطب في جامعة جوهانسبيرغ، تتصل بصديقتها لحظة السرقة قرب بوابة المجمع السكني. وتمت استعادة السيارة المسروقة بعد 40 دقيقة، حيث قام الجيران جميعا بمطاردة السارقين.
ورغم الرعب المرافق للسرقة، فإن كل ما حصل عليه السارقون هو هاتف الفتاة الذكي، حيث تمت استعادة الكمبيوتر المحمول وحقيبتها وباقي أغراضها الدراسية التي كانت في السيارة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لصوص يجرُّون سائحة "من شعرها" لسرقة سيارتها في وضح النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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