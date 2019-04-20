شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن النزيف الداخلى المعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الجهاز الهضمي أو النزيف المعوى من المشاكل الصحية الخطيرة وهو ليس مرضاً فى حد ذاته ولكنه عرضاً من أعراض عدد من الأمراض الخطيرة، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن النزيف الداخلى المعوى، بحسب ما ذكر موقع "emedicine health".



النزيف المعوى

س: ما هو النزيف الداخلى المعوى ؟

ج: يحدث نزيف الجهاز الهضمي أو النزيف المعوى عندما يحدث النزيف في أي جزء من الجهاز الهضمي، ويشمل الجهاز الهضمي المرئ والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم والشرج.

س: ما أسباب النزيف المعوى؟

نزيف الجهاز الهضمي ليس مرضًا ، لكنه عرض من أعراض أي عدد من الحالات، وينقسم إلى النزيف المعوى العلوى والنزيف المعوى السفلى.

وتشمل أسباب نزيف الجهاز الهضمي العلوي ما يلى:

القرحة الهضمية.التهاب المعدة (نزيف في المعدة).دوالي المرئ.السرطانات.التهاب بطانة الجهاز الهضمي.

أما أسباب نزيف الجهاز الهضمى السفلى تشمل:

- مرض الرتج أو التهاب الرتج.

- سرطانات الجهاز الهضمي.

- مرض التهاب الأمعاء، مرض كرون، التهاب القولون التقرحي.

- الإسهال المعدي.

- خلل التنسج الوعائي.

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- الاورام الحميدة.

- البواسير.



النزيف المعوى

س: ما هي أعراض نزيف الجهاز الهضمي ؟

غالبًا ما تظهر أعراض نزيف الجهاز الهضمي في البداية كدم في القيء أو البراز أو البراز الأسود، قد يعاني الشخص أيضًا من ألم في البطن، يمكن أن تشمل الأعراض المرتبطة بفقدان الدم ما يلى:

-إعياء.

-ضعف.

-ضيق في التنفس.

- ألم فى البطن.

- شحوب الوجه.

س: كيف يتم تشخيص النزيف المعوى؟

يمكن عادةً تشخيص نزيف الجهاز الهضمي عن طريق فحص المستقيم و القولون بالمنظارأوالاختبارات المعملية.

يعتمد تشخيص الشخص المصاب بنزيف الجهاز الهضمي على سبب وموقع النزيف، ومدى سوء الحالة عندما يراها الطبيب، وأي حالات مرضية أساسية قد تؤثر على تعافي المريض.

س: ما علاج النزيف المعوى؟

يتمثل علاج نزيف الجهاز الهضمي فى دخول المستشفى، لأن ضغط الدم قد ينخفض ​​وقد يزيد معدل ضربات القلب وهذا يحتاج إلى عناية طبية طارئة، في بعض الحالات، تكون هناك حاجة للسوائل الوريدية أو نقل الدم، وقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.