شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: حبوب منع الحمل تزيد احتمالية الإصابة بـ«4 أمراض خطيرة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور خالد النمر، اختصاصي أمراض القلب، إن حبوب منع الحمل تزيد من احتمالية ارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع الضغط وسرعة الانفعال والتوتر، إضافة إلى جلطة الساق الوريدية.
يذكر أن حبوب منع الحمل هي وسيلة من إحدى وسائل تنظيم الحمل، والتي تحتوي على هرمونى الإستروجين والبروجيستيرون، وعندما يتم تناولها عبر الفم، فإنها تضعف من خصوبة المرأة.
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