شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالكاجو..هيظبط الكوليسترول وينشط المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاجو يعد من أشهي أنواع المكسرات علي الإطلاق، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في إمداده بهذه العناصر، وخلال "دلع جسمك" سنتعرف علي أبرز فوائده العديدة، وذلك وفقا لموقع " stylecraze".



الكاجو

أشار التقرير، إلي أن الكاجو يحتوي علي نسبة عالية من الألياف والزنك والكالسيوم والمغنسيوم، ومضادات الأكسدة، والأوميجا3، والبروتينات، وهذا ما يجعله مفيد وهام لصحة الجسم.

وعن فوائد الكاجو، إقراء التالي:

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف فهذا يجعله الطعام الجيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم، ولهذا عليك تناوله باستمرار لتحسن صحة المعدة والأمعاء والحد من الإصابة بعسر الهضم.

-يعد من الأغذية الجيدة في حياة المرأة الحامل، حيث أن تناولك لها يساهم بشكل في توفير العناصر التي تحتاجها الحامل، وأيضا الهامة لصحة الجنين .

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فوائد الكاجو

-يحتوي علي الأوميجا 3 وبعض العناصر الهامة في تنشيط خلايا المخ، والتي تعمل علي تنشيطها وتحسين الذاكرة وتنشيطها.

-يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويعمل علي تنظيم نسبته.

- يخفض نسبة الإصابة بأمراض القلب وذلك يرجع إلي احتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم.

-يقلل حدة الإصابة بالإمساك، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف.