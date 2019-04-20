انت الان تتابع موضوع الفرق بين ماسك الفحم الكوري الاصلي والتقليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد قناع الفحم المخصص للوجه هو أحدث صيحات الجمال، وأكثرها سيطرةً على وسائل الإعلام الاجتماعية. فعلى مدار الأشهر الماضية، غمر YouTube مقاطع الفيديو الخاصة بصانعي المحتوى المتخصصين في الجمال، الذين صوّروا مقاطع وهم يطبقون قناعًا من الفحم أسود اللون على وجوههم، ثم يقومون بإزالته، ويشيرون إلى أن أقنعة الفحم هذه هي الحل لجميع مشكلات بشرتك.

فهل هذه الأقنعة تقوم بالفعل بمفعولٍ سحري لتنظيف البشرة والتخلص من المشكلات التي تعاني منها أغلب الفتيات؟ وهل لهذا القناع أنواع؟ وما أفضل نوع ؟ وكيف يمكن استخدامه للحصول على أفضل نتيجة؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عليها في الأسطر القادمة، فقط تابع القراءة :

بدايةً، نحتاج إلى توضيح إن الفحم المقصود ليس هو الفحم المستخدم في مواقد الشواء، بل هو ما يُعرف بالفحم النشط، وهو لا يعد شيئًا جديدًا، بل إنه موجود منذ سنوات. وقد بدأ استخدامه في غرفة الطوارئ كعلاج لحالات التسمم والجرعات الزائدة العرضية. لأن هذا الفحم النشط يتميز بقدرته على امتصاص أي مادة غريبة قبل أن تتاح لها الفرصة للدخول إلى مجرى الدم.

ويمكن استخدام الفحم النشط هذا بطريقة مماثلة، عن طريق تطبيقه على بشرتك. حيث يقوم الفحم أولًا بسحب البكتيريا والسموم والمواد الكيميائية والأوساخ والزيت والجزيئات الدقيقة الأخرى إلى سطح الجلد. ثم يمتص تلك المواد الغريبة ويتخلص منها عندما تنزع الفحم من وجهك. وعلى عكس الأقنعة الأخرى، فمع أقنعة الفحم، أنت لا تغسلها، بل تمزقها، فتسحب الشوائب أثناء قيامك بهذا.

ماذا يحدث عند إزالة قناع الفحم من على وجهك؟

يقوم قناع الفحم للوجه بامتصاص الزيت وإزالة خلايا الجلد الميتة. وإزالة الجزيئات التي تسبب انسداد المسام، كما يزيل البكتيريا الموجودة على البشرة. ويحتوى المنتج الأصلي من هذا القناع على مادة مغذية، تجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا بعد استخدام القناع. وتختلف الآلية التي يقوم بها كل نوع حسب جودته، ومدي كونه منتجًا أصليًا أو طبيعيًا.

الفرق بين قناع الفحم الأصلي والتقليد

يمكن للمنتجات المقلدة أن تلحق الضرر ببشرتك أكثر من النفع الذي تسببه لك، حيث تتعامل بعض الأنواع مع بشرتك بشكل عدواني، حيث لا يكون لها القدرة على التمييز بين المواد غير المرغوب فيها والمواد الطبيعية المكونة للبشرة. فعلى سبيل المثال ستجد إن أغلب المنتجات المقلدة تترك إحمرارًا والتهابًا في البشرة، كما إن نسبة الشعور بالألم عند استخدامها تفوق أضعاف المنتج الأصلي، وذلك لأنها تكون خالية بشكل كبير من عوامل التغذية أو التلطيف الموجودة في المنتج الأصلي. ويعد المنتج الكوري الأصلي هو أفضل أقنعة الفحم في العالم، وأكثرها احتواءً على منتجات طبيعية.

فإذا كنت تظن إن الألم يعني تحقيق نتيجة أفضل، فأنت مخطئ، لأن سمات الأساسية في الفحم النشط تشتمل على قدرته على سحب المواد الغريبة كما ذكرنا من قبل، لكن عند استخدامه على البشرة ينبغي إضافة عوامل مغذية، تمنع إتلاف السطح الخارجي للبشرة كما تفعل المنتجات المقلدة. هذا السطح الخارجي هو المسؤول عن حماية البشرة من الغبار، والزيوت، والتلوث في المقام الأول، وكذلك حماية بشرتك من الضرر بسبب الأشعة فوق البنفسجية. ويفسر الخبراء ذلك، بإن الغراء المضاف إلى الفحم له عدة أنواع، وهناك أنواعًا تكون ملائمة للبشرة، وأخرى تكون مدمرة للجلد، لذا ينصحون باختيار الأقنعة الأصلية، وشرائها من موزعين موثوقين لتتجنب الندم فيما بعد.

فوائد قناع الفحم الأصلي

يساعد في تفتيح بشرتك

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يزيل قناع الفحم شوائب الجلد والغبار المستقر عليه من أول استخدام، فبمجرد أن تزيل القناع، ستلاحظ كيف تبدو بشرتك مشرقة.

يساعد على تقشير بشرتك

بالإضافة إلى تفتيح بشرتك، يقوم قناع الفحم أيضًا بتقشيرها، وذلك بفضل قوامه الخشن. إذ إنه فعال في إزالة خلايا الجلد الميتة، ليترك بشرتك نقية.

معالجة البشرة الدهنية

يوازن قناع الفحم بين إفرازات الزيت على الجلد. لذلك، فهو يعد مثالي إذا كنت تعاني من البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب. وهذا القناع مفيد أيضًا في أشهر الصيف الحارة، عندما يكون إفراز الزيت على وجهك أكثر من المعتاد.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

ضع في اعتبارك أن مدة تطبيق كل قناع مختلفة عن الأخرى، لذا ينبغي عليك ملاحظة المدة المخصصة لكل قناع لتجنب إلحاق الأذى بوجهك، أو إزالة القناع قبل الحصول على الفائدة اللازمة؛ فبعض الأقنعة تُطبق على الوجه خمس دقائق بينما يُنصح بتطبيق غيرها30 دقيقة.

بعد استخدام القناع، من الأفضل وضع منظف لطيف، ومرطب حيث أن البشرة تكون حساسة بعد الاستخدام.

تجنب استخدام مساحيق التجميل العادية بعد قناع الفحم مباشرةً، لتفادي حدوث التهابات بالوجه.

أخيرًا، إذا كان استخدام أقنعة الفحم يسبب لك ألمًا كبيرًا، فهذا يعني إن هناك خطأً ما يحدث، لذا لا تكرر استخدام هذا المنتج، وراجع مكونات وتفاصيل إستيراد القناع جيدًا، لاكتشاف ما إذا كان كوريًا أصليًا أو مقلدًا، ومهما كان الثمن الذي اشتريته به ننصحك بالتخلص من المنتجات المقلدة، قبل أن تنفق أكثر في علاج بشرتك بعد تدميرها.