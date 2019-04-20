صينية تركل طفلتها بشكل وحشي وتثير الغضب على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة يظهر امرأة تركل ابنتها بقوة. وفي التفاصيل، اتًهمت أم صينية بإساءة معاملة الأطفال، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تضرب ابنتها صاحبة الـ 3 أعوام فقط بوحشية، في حين كانت الطفلة منهمكة عندما غافلتها الأم بركلة من الخلف.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشره موقع "ديلي ميل" غضب الصينيين على الرغم من اعتذار الأم في الأماكن العامة ورفضها الاتهامات الموجهة إليها بسوء معاملة طفلتها التي تدعى "نيو نيو"، والتي تبيّن أنها واحدة من الوجوه المعروفة بعالم عروض أزياء الأطفال في الصين.

وبناء على المعلومات، فإن الأم قامت بركل طفلتها التي كانت تتدرب طوال اليوم، كونها غير راضية عن أدائها، وبعد انتشار الفيديو، واجهت الأم موجة من الغضب الشديد بسبب معاملتها القاسية لوجه الأزياء الشهير، واتهمت باستغلال الطفلة في كسب الكثير من المال دون مراعاة سنها الصغيرة.

وفي نفس السياق، قام العديد من المتاجر بإزالة الصور التي تعرض لـ"نيو نيو" احتجاجًا على سلوك والدتها، في حين اعتذرت الأم على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرت الجمهور على تقديم النصيحة لها وتنبيهها إلى خطئها، إلا أنها أنكرت اتهامات سوء معاملة الأطفال.

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