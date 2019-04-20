"طاووس" تختار الممثلة المغربية صفاء حبيركو وجهًا إعلانيًا لعلامتها التجارية

اختارت شركة “طاووس”، الممثلة المغربية، صفاء حبيركو، وجها إعلانيا لعلامتها التجارية، إذ أعلن، صباح اليوم الخميس، في الدارالبيضاء، رسميا، اسمها، حيث أعربت مقدمة برنامج “لالة العروسة” عن سعادتها باختيارها لتمثيل علامة “طاووس”، التي توجد في المغرب، منذ 40 سنة.

ومن جهته، قال يوسف برادي، مدير شركة “طاووس”، إن اختيار حبيركو ليس لأن لديها عدد كبيرا من المتابعين في الأنترنت، أو لأنها مقدمة برامج تلفزية معروفة، وإنما لأنها وجها مثاليا لتمثيل العلامة التجارية، موضحًا أن أن الشركة تشتغل في المجال الفلاحي، أيضا، وتشارك في معرض الفلاحة، الذي انطلقت فعالياته، في مكناس، أمس الأربعاء.

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