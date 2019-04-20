شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق علي أول بخاخ للأنف ينقذ أصحاب جرعات المخدرات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم الموافقة النهائية على أول بخاخ للأنف تحتوى على “naloxone HCL” المعروف باسم Narcan ، وهو دواء منقذ للحياة يمكنه إيقاف أو عكس آثارجرعة زائدة من المواد الأفيونية.

وتخطط الـ “FDA” لاتخاذ خطوات جديدة لإعطاء الأولوية للمنتجات التي تهدف إلى وقف جرعة زائدة من الأفيون، إلى جانب الإجراء الذي تم الإعلان عنه مسبقًا للمساعدة في تسهيل منتج "نالوكسون" بدون وصفة طبية "روشتة".

وقال "دوجلاس ثروكمورتون"، نائب مدير المركز للبرامج التنظيمية في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الأغذية والعقاقير “FDA” : - هذه البخاخة الجديدة تقلل خطر الوفاة الزائدة. لمكافحة الخسائر البشرية والاقتصادية المذهلة التي تم إنشاؤها عن طريق تعاطي المواد الأفيونية والإدمان.

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ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، فقد توفى ما يقرب من 400 ألف شخص بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية من عام 1999 إلى عام 2017 ، وفي المتوسط ​​ يموت أكثرمن 130 أمريكيًا كل يوم بسبب جرعات زائدة من الأدوية التي تحتوي على المواد الأفيونية، وهي فئة من الأدوية التي تشمل الأدوية الموصوفة مثل الفنتانيل ، أوكسيكودون، الهيدروكودون والمورفين، وكذلك المخدرات غير القانونية مثل الهيروين.

ويستخدام رذاذ الأنف naloxone في المرضى الذين يعتمدون على المواد الأفيونية وقد يؤدي إلى انسحاب أفيوني شديد يتميز بأوجاع الجسم والإسهال وزيادة معدل ضربات القلب والحمى وسيلان الأنف والعطس والتعرق والتثاؤب، الغثيان أو القيء، العصبية، الأرق أو التهيج، الارتعاش أو الارتعاش، تشنجات البطن ، الضعف وزيادة ضغط الدم.