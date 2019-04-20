شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر مشكلة ربط اللسان عند الأطفال على الرضاعة الطبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة ربط اللسان من المشاكل التى تصيب بعض الأطفال عند الولادة وهذه المشكلة تسبب مشاكل أخرى للطفل تؤثر عليه ومنها تأثيرها على الرضاعة الطبيعية، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع net doctor

ما هو ربط اللسانتوجد ربطة اللسان عندما تكون قطعة النسيج التي تسد الفجوة بين أسفل اللسان وأرض الفم، قصيرة وضيقة بشكل غير طبيعي، مما يحد من حركة اللسان. هذا يمكن أن يمنع الطفل من التغذية بشكل صحيح.

ويمنع ربط اللسان الطفل من تحريك لسانه، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح، لكن إذا كان بإمكان الطفل تحريك لسانه بشكل جيد، فلن تحتاج إلى علاج".

وهناك نوعان من ربط اللسان: الأمامي والخلفي، يتم ربط روابط اللسان الأمامي بطرف اللسان وهي واضحة جدًا للرؤية.

اما ربط اللسان الخلفى يكون أكثر سُمكًا ولا ترى النسيج لأنه مخفي بواسطة قطعة من النسيج في الجزء الخلفي من اللسان.

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هل يؤثر ربط اللسان على الرضاعة الطبيعية؟ هل يؤثر ربط اللسان على الرضاعة الطبيعية؟ يمكن أن تتأثر الرضاعة الطبيعية لأن الطفل غير قادر على رفع لسانه، أو الامساك بالثدى خارج شفته السفلية أو تحريكه بالكامل لأعلى ولأسفل أو جنبًا إلى جنب، وهذا يمكن أن يؤثر على الإغلاق على الثدي وكذلك التغذية.

ربط اللسان

إلى جانب الرضاعة الطبيعية، هناك مشكلات محتملة أخرى للأم والطفل في حالة وجود ربط اللسان، مثل:ألم فى ثدى الأم بعد عدة محاولات للطفل الرضاعة، أو أن الطفل يأخذ الكثير من الهواء فى فمه أثناء الرضاعة.

المغص وأعراض ارتجاع المرئ، مشاكل في معدل التغذية- يتغذى الطفل بشكل متكرر ولا يرضى.