شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تحفز ظهور الأكزيما على الجلد..ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكزيما من الأمراض الجلدية الشائعة، حيث تسبب بقع الجلد التي تصبح جافة وملتهبة وتشعرك بالحكة، التي تؤدي إلى الخدش المفرط والتقرحات، الأكزيما يمكن أن تصبح ملتهبة عندما تكون على اتصال مع مصدر مسبب للحساسية، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الأشياء التى تحفز ظهور الأكزيما على الجلد، بحسب ما ذكر موقع "net doctor".



اكزيما

رغم أن الأكزيما يمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم، فإن أكثر المناطق إصابة هي اليد والركبتين والمرفقين، ورغم من عدم وجود علاج محدد للأكزيما، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإدارة الأكزيما وتجنب تهيج الجلد.

وأهم طرق إدارة الأكزيما وتقليل تأثيرها عليك هوملاحظة الأشياء التي تسبب الالتهابات أو محفزات الأكزيما وهى:

الأقمشة التى ترتديها

بعض المواد، مثل الصوف أو النايلون، يمكن أن تسبب تهيج الجلد، لأن الأقمشة الصناعية غالبًا لا توفر التهوية الكافية للجلد المصاب بالأكزيما.

والحل هنا هو ارتداء الملابس القطنية، لأن القطن هو أفضل أنواع النسيج للأشخاص الذين يعانون من تهيج الجلد، لأنه يحافظ على برودة البشرة وله ملمس ناعم.

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التغذية

قد يجد بعض المصابين أن نظامهم الغذائي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على شدة الأكزيما، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن بعض الأطعمة- مثل الحليب والبيض - قد تسبب أعراض الأكزيما.

وأفضل حل لديك هو معرفة الأطعمة التي تسبب المشاكل وتجنبها.



الاكزيما والحكة

الجلد الجاف

في جميع حالات الأكزيما، يزيد الجلد الجاف من الحكة، كما أن الجلد الجاف أكثر من اللازم سوف ينزف، وقد يكون هذا مؤلمًا للغاية، والحل هنا هو ترطيب بشرتك وإعداد نظام جيد للعناية بالبشرة.

الإجهاد والتوتر

الإجهاد يمكن أن يسبب ازدياد الأكزيما، لأنه عندما تكون متوتراً يحاول جسمك حماية بشرتك عن طريق زيادة الالتهاب.

البيئة

يمكن للتغيرات الشديدة في بيئتك، مثل مستويات التلوث وارتفاع درجات الحرارة، أن تزيد من حدة تهيج بشرتك.