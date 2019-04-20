انت الان تتابع موضوع كتالوج و الوان عدسات انستازيا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عدسات العيون من أهم الأشياء التي تحرص عليها النساء و تهتم بها ، و بشكل خاص تلك المخصصة للتجميل ، تلك التي تضفي لمسة من السحر على وجه المرأة.

ألوان عدسات انستازيا

– شركة HAZEL هي أول شركة تقوم باستخدام مادة ايريجل في صنع العدسات اللاصقة الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم راحة مميزة للعيون ورؤية استثنائية، قامت الشركة في عام 1987 بإطلاق أول عدسات أسبوعية لها، وقد استغرقت الشركة مدة قدرها عشرين عاما حتى تصبح رائدة في المجال الخاص بصناعة العدسات اللاصقة، وحتي تتمكن من التربع على عرش سوق العدسات اللاصقة، وافتتاح عدد كبير من الفروع في أماكن مختلفة.

– تعد عدسات أنستازيا أحد إصدارات شركة هازل الأمريكية، والتي تتميز بالخفة وطبيعية ألوانها، وحصلت عدسات أنستازيا على موافقة من منظمة الصحة الأمريكية، كما حصلت على عدة جوائز منها جائزة أفضل عدسة لاصقة في الشرق الأوسط، وتحتوي العدسات اللاصقة من أنستازيا على نسبة عالية من الترطيب.

درجات العدسات اللاصقة من أنستازيا

– عدسات أنستازيا انستاتيك البرونزي Anesthetic Bronze

– عدسات أنستازيا انستاتيك الرمادي Anesthetic carbon

– عدسات أنستازيا أديكت البني Addict Marron

– عدسات أنستازيا أديكت الرمادي Addict Amarillo

– عدسات أنستازيا أديكت الرمادي Addict Gray

– عدسات أنستازيا أديكت الزرقاء Addict blue

– عدسات أنستازيا أديكت العسلي Addict Oro

– عدسات أنستازيا انستاتك Anesthetic Aqua

– عدسات أنستازيا انستاتك Anesthetic Diamond

– عدسات أنستازيا انستاتك الذهبي Anesthetic Gold

– عدسات أنستازيا انستاتك الرمادي Anesthetic Gray

– عدسات أنستازيا انستاتك البني Anesthetic Shadow

– عدسات أنستازيا انستاتك الزرقاء Anesthetic Blue

– عدسات أنستازيا دريم الأخضر Dream Green

– عدسات أنستازيا دريم الرمادي Dream Gray

– عدسات أنستازيا دريم العسلي Dream Hazel

– عدسات أنستازيا دريم الأزرق Dream Blue

– عدسات أنستازيا شيكاغو أبريكوت Chicago Apricot

– عدسات أنستازيا شيكاغو الأخضر Chicago Green

– عدسات أنستازيا شيكاغو بلوند Chicago Blonde

-عدسات أنستازيا فيجاس الرمادي Vegas Gray

– عدسات أنستازيا فيجاس بيرل Vegas Pearl

– عدسات أنستازيا لا سينامون La cinnamon

– عدسات أنستازيا لا فانيليا La Vanilla

– عدسات أنستازيا لا موكا La Mocha

– عدسات أنستازيا ميامي الأزرق Miami Blue

– عدسات أنستازيا ميامي سافاير Miami Sapphire

– عدسات أنستازيا نيويورك الزيتوني New York Oliva

– عدسات أنستازيا نيويورك فيردي New York Verde

العوامل التي تساعد في اختيار لون العدسات اللاصقة

لون البشرة

تتناسب كافة ألوان العدسات اللاصقة مع البشرة البيضاء، بعكس البشرة السمراء التي يناسبها بعض الألوان فقط مثل الرمادي والعسلي والتركواز والأخضر الغامق، مع الأخذ في الاعتبار إذا كانت البشرة شاحبة أو متوردة، ووضع المكياج الذي يتناسب مع لون كل بشرة.

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لون العين الطبيعي

– فهناك ثلاثة ألوان من العيون؛ فهناك العيون الفاتحة والعيون السوداء، والعيون البنية أو العسلية، ولكل منها عدد من الألوان التي تتناسب معها.

– العيون الفاتحة والتي تتوفر لها مجموعة ألوان خاصة على الأغلب في جميع الماركات، والتي تتميز بشعيراتها الملونة نسبيا بلون فاتح، حيث أن العيون الفاتحة تقوم بامتصاص اللون بصرة أكبر من العيون ذات اللون الغامق التي تتطلب شعيرات ذات لون أغمق.

– العيون السوداء والتي تعد معقدة للغاية في اختيار العدسات اللاصقة، ويجب الحرص في اختيار لون العدسات اللاصقة المناسب للحصول على أفضل النتائج، ومن الألوان المناسبة للعيون السوداء؛ اللون الرمادي والعسلي والتركواز أما اللون الأخضر فلا يتناسب معها ولا يعطي نتيجة مثالية.

– العيون العسلية والبنية والتي تعد من أكثر العيون المتناسبة مع العدسات اللاصقة وتتناسب معها أغلب الألوان، ويعد سر جمال العدسات اللاصقة التي تتماشى مع عدد من الفنانات وتميز عيونهم هو تناسب لون العدسة مع اللون الطبيعي للعين.

نصائح عند ارتداء العدسات اللاصقة

– يجب غسل اليدين بشكل جيد قبل مسك العدسات بها، ويجب تنظيف العلبة الخاصة بالعدسات جيدا وبصورة منتظمة، ويجب مراعاة غلق الزجاجة الخاصة بمحلول التنظيف جيدا وعدم تركها متعرضة للجو الخارجي أو مفتوحة حتى لا تتسبب في نشط الخلايا البكتيرية مما يؤدي إلى حدوث إصابات كبيرة في العين التي تعد حساسة للغاية.

– يجب الإحتفاظ بالزجاجة الخاصة بالمحلول في مكان مظلم وذات درجة حرارة معتدلة حيث أن تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أو باردة من الممكن أن تتسبب في التأثير على التركيبة الكيميائية للمحلول.

العوامل التي يجب مراعاتها عند ارتداء العدسات اللاصقة

– يجب عدم النوم وأنت مرتدي للعدسات اللاصقة، كما يجب عدم السباحة أيضا عند ارتدائها، وفي حالة وضح أي نوع من مستحضرات التجميل فيجب ارتداء العدسة قبل البدء في وضعها، وفي حالة استخدام الكحل أو الماسكرا فيجب أن يكونا مقاومين للماء.

– يجب أن لا يتم ارتداء العدسات اللاصقة بعد انتهاء فترة الصلاحية الخاصة بها، كما يجب عدم ارتدائها في حالة إصابة العين بأي نوع من أنواع الحساسية أو الدموع أو الإحمرار أو الهرش أو حتى الإجهاد، كما يجب مراعاة استخدام القطرة المخصصة للعدسات اللاصقة في حالة السفر بالطيارة، حيث أن الهواء يتسبب في إصابة العين بالجفاف، كما أنه يجب استخدام المنظفات الخاصة بالعين أو المزيل الخاص بالمكياج خاليا من الروائح والمواد الكيميائية وأن يتم ذلك حول العين لا بداخلها.