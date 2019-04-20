شكرا لقرائتكم خبر عن تناوُل اللحوم الحمراء يومياً يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء 5 مرات والان مع التفاصيل

حذّرت دراسة أجرتها جامعة "أكسفورد" البريطانية، من أنّ تناول اللحوم الحمراء مرة واحدة يومياً، يزيد في خطر الإصابة بسرطان الأمعاء خمسة أضعاف، وفقا للعين الإخبارية.

واستغرق إجراء الدراسة خمسة أعوام، بمشاركة نصف مليون رجل وامرأة في بريطانيا، حيث أكدت أن الاستهلاك العادي أيضاً للحوم الحمراء لا يُقلّل من احتمال الإصابة بالمرض.

وأوصى الباحثون بِخفض استهلاك اللحوم الحمراء حتى لا يتجاوز المعدّل مرتيْن في الأسبوع، استناداً إلى نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ويعتبر سرطان الأمعاء ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في المملكة المتحدة، إذ يتم تشخيص 23000 حالة سنوياً، ولَطالما ارتبط بالإفراط بأكل اللحوم الحمراء، خصوصاً المُصنّعة منها.

وأظهرت الدراسة المموّلة جزئياً من قبل معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن كلّ 25 جراماً من اللحوم المُصنّعة التي يتم تناولها يومياً، أي ما يعادل شريحة صغيرة، تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء 20%.

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كما تؤدي كلّ 50 جراماً من اللحوم الحمراء غير المُصنّعة، مثل قطعة لحم الضأن أو شريحة سميكة من لحم البقر المشوي، إلى زيادة مماثلة في احتمال الإصابة.

وقال البروفيسور تيم كي، خبير الأنظمة الغذائية والسرطان في المعهد، ونائب مدير وحدة الأوبئة السرطانية بجامعة "أكسفورد"، إن الدراسة شهِدت تدقيقاً صارماً في ما يأكله المشاركون.

وأضاف: "اللحوم مهمة، تمتلك فوائد كثيرة ومنافع جمة فهي غنية بالحديد، ولكن علينا تفادي الكميات الكبيرة من اللحوم الحمراء لاسيما المُصنّعة".

من جانبه، أشار الدكتور جونتر كونل، أستاذ مشارك ضمن قسم التغذية والصحة في جامعة "ريدينج"، إلى تحليل العلاقة بين تناول اللحوم وسرطان الأمعاء بدقة عالية، الأمر الذي أكد النتائج العلمية المذكورة.

وتابع قائلاً: "نتائج هذه الدراسة تشكّك أيضًا في كون النتريت سبباً رئيساً في سرطان القولون والمستقيم، حيث وجد الباحثون اختلافات صغيرة بين اللحوم الحمراء والمُصنّعة، على الرغم من أن الأخيرة غنية بالنتريت".