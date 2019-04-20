تعرفي على أسباب الشعور الدائم بالدوخة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل تشعر يوميا بالدوخة؟ هل تشعر بعدم القدرة على ممارسة الحياة وأنك على وشك الدخول فى حالة إغماء؟، إذا كانت إجابتك بنعم فهذا التقرير سيفيدك في معرفة السبب وراء الشعور الدائم بالدوخة، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

أوضح التقرير وجود العديد من الأشخاص الذين يشعرون بعدم الاحتفاظ بالتوازن الجسدي، وأن الأشياء المحيطة بك تتأرجح، ويكون السبب غالبا هو أسلوب حياتي وغذائي خاطئ، يجب التخلص منه وتغييره للحصول على صحة أفضل خالية من الدوخة والدوار.



وأشار التقرير إلى أن عدم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول وعدم الحرص على تناول ثلاث وجبات في اليوم من أبرز الأسباب التي تزيد من شعورك بالدوخة، نتيجة لعدم تناول الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وايضا تعد الدوخة مؤشرا قويا لنقص السكر في الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو نقصانه.



كما اكد التقرير، أن الاصابة بالجفاف من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالدوخة ، وهذا الأمر نتيجة لعدم توفير نسبة السوائل في الجسم ونقصانها، وهذا الأمر يتسبب في فقدان الوعي، والشعور بالدوخة الشديدة.