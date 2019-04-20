الأمم المتحدة تحتفي بضابطة مصرية تعمل ضمن قوات حفظ السلام

نشر موقع الأمم المتحدة مقطع فيديو ظهرت فيه الضابطة المصرية شريهان أبوالخير التي تعمل ضمن بعثة حفظ ‏السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو".

وتعمل أبوالخير الضابطة المصرية في بعثة حفظ السلام التابعة إلى الأمم المتحدة، ويتركز عملها الحالي على تنسيق الشؤون المدنية - العسكرية في الكونغو الديمقراطية، وأوضحت أبوالخير أنها تقوم بكل الأنشطة المدنية التي تنقسم إلى ثلاثة جوانب، أولها كسب القلوب والعقول، والمشاريع ذات الأثر السريع والحد من العنف المجتمعي.

ووفقا إلى الخارجية المصرية هناك نحو ثلاثة آلاف من الرجال والنساء المصريين يشاركون ضمن قوات حفظ السلام في دول افريقية.

وتمثّل النساء حسب بيانات الأمم المتحدة 21 في المائة من أفراد بعثات ‏حفظ السلام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف عنصر يعملون في 14 ‏بعثة بمختلف أنحاء العالم.

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