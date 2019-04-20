ريما بنت بندر تُؤكّد التزام بلادها بتحقيق سلام دائم في اليمن

أكّدت سفيرة السعودية لدى الولايات الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، التزام بلادها وحرصها على تحقيق سلام دائم في اليمن.

وكتبت ريما خلال تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" الجمعة: "كان من دواعي سروري أن أزور برفقة سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وفريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الموجود في الرياض للتعرف أكثر بالجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية، ولا تزال المملكة ملتزمة بخلق سلام دائم في اليمن".

ويعدّ هذا أول ملف تسلط السفيرة عليه الضوء بعد أدائها القسم أمام العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بتسلمها مهام سفيرة السعودية لدى أميركا.

ويلقى ملف اليمن في الولايات المتحدة جدلا واسعا، وكان مجلس النواب الأميركي مرر مشروع قرار لوقف دعم الولايات المتحدة، للسعودية في عملياتها في اليمن، بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا تم تمريره في مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معارضة 46 سيناتورا.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- سعودية ضمن أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال العالم

- ريما بنت بندر تحصد جائزة "الشخصية الرياضية العربية"