ما لا تعرفينه عن طفلك كثير الحركة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 11:56 صباحاً - طفلي حركي، هذا يعني أنه سيكون طفلاً فاشلاً، لا يا عزيزتي، فالطفل الذي تشتكين من كثرة حركته، أو فرط حركاته وبأنه لا يهدأ في مكان هو من الأطفال الذين سوف تعرفين عنهم المعلومات التالية وحسب الأخصائية التربوية إيمان حسين:
هو كثير القفز والحركة بسبب مشاعر داخلية لا يجيد الإفصاح عنها.
طفلك كثير الحركة هو من الأطفال الذين يمتلكون قدراً كبيراً من الحنان.
هو من الأطفال الذين يركزون في المذاكرة وليس عن طريق الجلوس إلى المكتب.
طفلك الحركي يحتاج إلى حضنك؛ لكي يتحول إلى طفل مطيع.
طفلك كثير الحركة يمكن أن يحل واجباته وهو يتحرك فقط لا تتركيه يمشي من مكان المذاكرة، امنحيه كرة تنطيط صغيرة؛ لكي يبقى في المكان.
طفلك الحركي لديه فيض من المشاعر ولذلك اشرحي له سورة من القرآن على شكل قصة مؤثرة وسوف تفاجئين بأنه قد فهم كل شيء.
طفلك الحركي سوف يتخلص من فرط الحركة إن أحسنت التعامل معه بعد سن أربع سنوات.
وطفلك كثير الحركة ليس مريضاً ولا شاذا، بل يمتلك ذكاءً كبيراً ويتظاهر بعدم التركيز.
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