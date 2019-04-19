شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض للضغط النفسى يؤثر على الجهاز المناعى.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالضغط النفسى؟.. هل تعانى من العصبية المفرطة؟.. هل تشعر بعدم الرغبة فى الحياة؟.. إذا كانت إجابتك نعم فعليك العلم أنك شخصى يعانى من الضغط النفسى الشديد، وعليك تجنب الأسباب التى تزيد من هذا الأمر عن طريق تغير نمط وأسلوب الحياة اليومية، تجنبا لتأثر صحتك الجسمانية بهذا الأمر، وكل هذه الأشياء سنتعرف عليها خلال التقرير المنشور عبر موقع " " healthline.

أكد التقرير المنشور أن التعرض للضغط النفسى الشديد يعد من أبرز الأسباب المؤدية لضعف مناعة الجسم، وهذا الأمر يعرض الجسم للإصابة بالعديد من الأمراض المناعية، وليس فقط الأمراض المناعية، بل أيضا الأمراض المزمنة.

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وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذى يشعرون بالرغبة فى البكاء والاكتئاب الشديد ويصاب هذا الشخص بالرغبة الملحة فى الشعور بالبكاء، وأيضا التعرض للصدمة أو فقدان شخص عزيز على القلب، ويعد هذا من الأمور التى تزيد من التعرض للضغط النفسي، وفى نفس الوقت يزداد إرسال المخ لبعض الإشارات لحماية الجسم ولكن هذه الإشارات تتأثر بها الغدد الصماء، ويزداد فرص الإصابة بمشاكل صحية بها.

وأوضح التقرير أن تأثر الغدد الصماء بالضغط النفسى يعد من الأمور الطبيعية لأنها من أمراض الخلل المناعى، ولذا عليك تجنب هذه الأشياء بالتخلص من الضغط النفسى عن طريق تغير أسلوب الحياة اليومية.