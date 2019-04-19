شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتلعب رياضة ووزنك مش بينزل.. درسة علمية هتعرفك السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير منا يشكو من الإجهاد في الصالة الرياضية دون رؤية أي فائدة للوزن، لكن العلماء قد يكون لديهم في النهاية الإجابة عن سبب هذه الظاهرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشارت الأبحاث إلى أن التمرينات قد تؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأشخاص، لأنهم يزيدون أحجام حصة التغذية بمقدار الربع تقريبًا بعد التمرين الشاق، ويعتقد الباحثون أن الناس يفرطون في تناول الطعام بعد جلسة من التمارين بالصالة الرياضية لأنهم يعتقدون أنهم يستحقون ذلك.

وأضافوا أن هذا قد يفسر لماذا يمكن أن يكافح الناس لفقدان الوزن حتى بعد ممارسة الرياضة بانتظام.

وأوضح الباحث الدكتور "لويس جيمس" محاضر كبير فى التغذية من جامعة لوبورو: "عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن بغض النظر عما نأكله ، فإن العامل الحاسم هو كم نأكل".

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ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات 40 متطوعًا ، نصفهم من النساء ، يشاركون في ممارسة الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وتم وزن المشاركين أيضًا ، وسألوا عن الكمية التي يتناولونها بعد التمرين وفي "يوم راحة".

ووجد الباحثون ان الأفراد اختاروا حجمًا أكبر بزيادة قدرها 24% في محتوى الطاقة من الطعام الذي يتم تقديمه بعد التمرينات الرياضية، وبالتالي قد تقلل من أي فقدان الوزن مع ممارسة التدريب.

وأضاف الباحثون أن زيادة الوزن تحدث بسبب استهلاك الطاقة أكبر من إنفاق الطاقة ، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الأنسجة الدهنية.