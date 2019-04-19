الدجاج مع صوص الفطر

القاهرة - لايف ستايل المكونات : • 1 دجاجة كبيرة كاملة • 3 بصلات خضراء • ½ حزمة كزبرة • قطعة زنجبيل طول 2 سم • 6 حبات من الفطر الأسود • 6 فصوص ثوم Advertisements • ½1 كوب من صوص الفطر • 5 ملاعق صغيرة من السكر • 5 ملاعق صغيرة من زيت السمسم طريقة التحضير 1- يحشى الدجاج بالبصل والكزبرة والزنجبيل والفطر الأسود والثوم. 2- في قدر يذاب السكر في صوص الفطر، ثم يضاف زيت السمسم والدجاج ويدحرج الدجاج في الخليط كي يغطيه. 3- توضع القدر في حمام مائي على نار متوسطة إلى عالية الحرارة ويطهى الدجاج لمدة 90 دقيقة تقريبًا. مدة التحضير: 5 دقائق مدة الطهي: 90 دقيقةالدجاج مع صوص الفطر

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