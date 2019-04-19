طريقة إعداد وتحضير ساندويش لبنة وخيار

المقادير

- الخبز العربي : رغيف

- لبنة : ملعقتان كبيرتان

- خيار : شرائح

- التفاح : 1 حبة

- الجزر : شرائح

- جبنة : حسب الرغبة

- الجوز : حبات

طريقة التحضير

1. ادهني رغيف الخبز باللبنة.

2. ضعي شرائح من الخيار.

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3. لفي الرغيف بالشكل الأسطواني، ثم قطعيه لقطع صغيرة، وضعيهم في اللانش بوكس، مع إضافة حبة من التفاح، وشرائح مغسولة ومقطعة من الخيار، والجزر، وقطعة من الجبنة المفضلة لطفلك، وإضافة حبات من الجوز.

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