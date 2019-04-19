رانية عجمية تصمم "تورتة الفانوس" احتفالًا بقدوم شهر رمضان

كشفت المصممة رانية عجمية، عن تصميمها لتورتة الفانوس احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، قائلة: "لأننا في شهر رمضان تكثر الزيارات العائلية والعزومات فما أجمل أن نذهب بهدية تحمل روح شهر رمضان الكريم، لذا قمت بتصميم تورتة الفانوس والتي صممت على شكل فانوس حقيقي حتى أنه من يشاهدها لا يتصور انها تورتة قابلة للأكل".

وأضافت "عجمية" في حديث خاص لـ"لايف ستايل" قائلة: "استخدمت مجموعة من الالوان المصرح بها من قبل وزارة الصحة زهي الوان تسمى الوان داست يتم اذابتها في مذيب مخصص لها"، أما "الدانتيل" المتواجد أعلى الفانوس عبارة عن سكر ومادة معروفة باسم "cmc"، والذي يعطي شكل الزجاج يسمى جيلاتين زجاجي واستخدم جهاز اسمه ايربرش في رش الالوان، مؤكدة أنها صنعت "تورتة الفانوس" بباب ووضعت بداخله قطع من الكنافة ذات المذاق اللذيذ.

قد يهمك أيضـــــــًا

Advertisements

- رانية عجمية تؤكّد أنهاصنعت كوكيز للأطفال على شكل كعبة

- إيمان لطيف ترجع صورة الفانوس القديم إلى أذهان الأطفال