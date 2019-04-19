شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عضلات الرقبة تساعد على دورانها والحفاظ على توازنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي جسم الإنسان على أكثر من 600 عضلة ، وعضلات جسم الإنسان هى التى تعمل في نظام الهيكل العظمي تحت السيطرة الطوعية ، والتي تتحكم فى الحركة والتوازن.

عادةً ما يتم تقسيم العضلات البشرية إلى عضلات هيكلية وعضلات ملساء وعضلة قلبية، وفقا لتقرير موقع "livestrong"



فقرات الرقبة

عضلات الرقبة عضلات الرقبة

الدوران هو أحد أهم الإجراءات الرئيسية في العمود الفقري العنقي، حيث يحدث الدوران في المقام الأول عن طريق العضلة القصية النخامية ، والتي تعمل على انحناء الرقبة إلى الجانب المماثل وتدوير الرقبة بشكل متقارب.

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الرقبة

تعمل عضلات القصبة الترقوية النخاعية معًا على جانبي الرقبة فى ثني الرقبة ورفع عظمة القص للمساعدة في الاستنشاق القسري، كنا تعمل عضلات سكالين الأمامية والوسطى، والتي توجد أيضًا على جانبي الرقبة ، بشكل متساوى لتدوير الرقبة ، وكذلك لرفع الضلع الأول.

الانحناء الجانبي هو أيضًا إجراء مهم للعمود الفقري العنقري تشارك فيه عضلات القصية الترقوية في ثني الجانب العنقري وتعمل عضلات سكالين الخلفية ، الموجودة على الجوانب السفلية من الرقبة ، بالانحناء بشكل مائل للعنق، و يشير ثني العنق إلى الحركة المستخدمة لمس الذقن في الصدر ويتم عن طريق عضلات القصية الترقوية القصبية.