شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تنصح بممارسة التمارين الرياضية فى فترة الليل.. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الركض في المساء قد يكون أفضل لك من الصباح.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العلماء في الأبحاث التي أجريت على الفئران، إن أداء التمارين الرياضية كانت أفضل بنحو 50% خلال ساعات المساء.

وأوضح الباحثون أن القوارض التي تمارس في الليل تحتاج إلى كمية أقل من الأكسجين، مما يجعلها أكثر كفاءة ، وكان لديها مستويات أعلى من الدهون البنية في الجسم مما يزيد من نشاط التمثيل الغذائي للأنسجة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قارن فريق الباحثين أيضًا النتائج التي توصلوا إليها في الفئران بـ 12 شخصًا ، ووجدوا أنهم يستهلكون طاقة أقل في المساء ، مما يجعلهم أكثر كفاءة ، مقارنةً بالصباح.

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ووجد الباحثون بروتينًا يُعرف باسم العامل الذي يحفز نقص الأكسجين 1-ألفا (HIF-1α) ، والذي يلعب دورًا في كيفية استجابة الخلايا لمستويات الأكسجين في الثدييات.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات روتينية في إيقاعات ساعاتهم البيولوجية اليومية لديهم عمر أقصر وأكثر عرضة للإصابة بالسرطان ، وكذلك يعانون من اضطرابات النوم المختلفة مثل الأرق.