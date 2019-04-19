طريقة إعداد وتحضير بطاطس مقلية بالتتبيلة

القاهرة - لايف ستايل
مقادير بطاطس مقلية بالتتبيلة
- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومغسولة ومقطّعة إلى أصابع)
- دقيق : نصف كوب
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- الشطة : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- الماء : ثلث كوب
طريقة تحضير بطاطس مقلية بالتتبيلة
1. في وعاء، ضعي الدقيق وبكينج باودر والشطّة والفلفل الأسود والملح والماء واخلطي.
2. أضيفي البطاطس إلى الخليط وقلّبي جيداً.
3. أدخلي الخليط إلى الثلاجة لساعة تقريباً.
4. بعد ساعة، أخرجي البطاطس من الثلاجة واقليها في قدر من الزيت الغزير المحمى مسبقاً حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
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