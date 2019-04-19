طريقة إعداد وتحضير غراتان الخضر الصحي والسريع

مقادير غراتان الخضار الصحي والسريع

- الجزر : 200 gr

- البروكولي : 200 gr

- الحليب المكثّف : 500 gr

- دقيق : 50 gr

- الزبدة : 50 gr

- جبن موزاريلا : 40 gr

- ملح : رشّة

- البهار الأبيض : رشّة

طريقة تحضير غراتان الخضار الصحي والسريع

1-يسلق الجزر والبروكولي حتي ينضج

2-يغلي الحليب. تذوب الزبدة في كسرولة ثم يضاف الدقيق ويحرّك حتي تصبح عجينة لينة ومتماسكة .ومن ثم يضاف الحليب ،

وتحرك جيدا حتي تنعم ومن ثم يضاف الملح والفلفل .

3-يوضع الخضار في وعاء خاص بالفرن ثم تغطي بالصلصة البيضاء المحضرة .تضاف جبنة الموزرلا ثم تخبز في فرن مدة 10 دقائق.

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