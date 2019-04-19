طريقة إعداد وتحضير غراتان الخضر الصحي والسريع

القاهرة - لايف ستايل
مقادير غراتان الخضار الصحي والسريع
- الجزر : 200 gr
- البروكولي : 200 gr
- الحليب المكثّف : 500 gr
- دقيق : 50 gr
- الزبدة : 50 gr
- جبن موزاريلا : 40 gr
- ملح : رشّة
- البهار الأبيض : رشّة
طريقة تحضير غراتان الخضار الصحي والسريع
1-يسلق الجزر والبروكولي حتي ينضج
2-يغلي الحليب. تذوب الزبدة في كسرولة ثم يضاف الدقيق ويحرّك حتي تصبح عجينة لينة ومتماسكة .ومن ثم يضاف الحليب ،
وتحرك جيدا حتي تنعم ومن ثم يضاف الملح والفلفل .
3-يوضع الخضار في وعاء خاص بالفرن ثم تغطي بالصلصة البيضاء المحضرة .تضاف جبنة الموزرلا ثم تخبز في فرن مدة 10 دقائق.
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