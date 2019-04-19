تحذير من عمليات تجميل الشفاه.. قد تصيب بالعمى

حذر أطباء تجميل بريطانيون من أن عمليات تجميل الشفاه التي أصبحت هوسا لدى الكثير من السيدات يمكن أن تجعلهن ضريرات ويعانين من السكتة الدماغية.

ونقلت صحيفة "صن" عن الأطباء أن الكثيرين يمكن أن يتسببوا في أضرار "كارثية" لأنفسهم من خلال الانقياد إلى الدعاية التي تروجها وسائل التواصل لمثل هذه العمليات.

وقال الأطباء: إن الآثار الجانبية تشمل الأورام الدموية التي تؤدي إلى موت الأنسجة في الشفاه، إضافة إلى العمى والسكتة الدماغية، وأوضحوا أن بعض الأشخاص يتأثرون بمثل هذه العلميات التي يروج لها المشاهير، ويحاولون نسخها دون البحث في المخاطر بشكل صحيح.

Advertisements





وأكدوا أن هناك أفرادا غير مؤهلين يحقنون الشفاه بمواد حشو رديئة، وما يزيد من المشكلة سوءا أن بعضا من هؤلاء المعالجين غير المدربين لا يحمل رخصة طبية مؤهلة مما يصعب ملاحقتهم.

وأشاروا إلى أنه رغم عدم وجود حدود عمرية معمول بها لمن يجري هذه العلميات، فإن الشباب معرضون بشكل خاص للخطر، ولفتوا إلى أن العديد من الأطباء يرفضون تنفيذها لمن هم أقل من ١٨ عاما لكن تظل المشكلة موجودة لأن الوجه يظل يتطور في هذه المرحلة حتى عمر ٢١ عامًا.

