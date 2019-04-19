طريقة إعداد وتحضير غراتان باذنجان بالجبن

القاهرة - لايف ستايل مقادير غراتان باذنجان بالجبن

- الباذنجان : 2 حبة (مشرّح)

- جبن موزاريلا : 200 غم (مبشور)

- صلصة طماطم : 200 ملليلتر

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفّف)

- الثوم : فص (مسحوق)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الزيت : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير غراتان باذنجان بالجبن

1. بلّلي محرمة بالزيت وامرغي صينيّة فرن بها. 2. اشوي الباذنجان في الصينية حتى يصبح طرياً ونكّهيه بالملح. 3. اخلطي صلصة الطماطم والأوريغانو والبابريكا والثوم في وعاء. 4. اسكبي الصلصة فوق الباذنجان ثمّ غطّي الوجه بالجبن. Advertisements 5. أدخلي الصينيّة إلى فرن ساخن حتّى ذوبان الجبن. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان قليلة الدسم طريقة إعداد وتحضير الباذنجان بالجبنة البارميزان

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