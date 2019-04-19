كندا تلم شمل "سورية" بعائلتها بعدما فقدت أطفالها في حريق

بعد أن فقدت اللاجئة كوثر برهو أبناءها السبعة في حريق بأحد المُدن الكندية، قامت كندا بتسريع إجراءات السفر ومنح التراخيص اللازمة لجمع شمل لاجئة سورية بأفراد عائلتها الذين حضروا من سورية لمساندتها.

وأوضح نائب كندي أنَّ أقرباء اللاجئة كوثر برهو يصلون اليوم الخميس، إلى كندا ليلتحقوا بأفراد آخرين من العائلة، كانوا قد وصلوا في شباط / فبراير.

وكانت برهو البالغة 30 عاما، قد هربت مع أسرتها من الرقة، المعقل السابق لتنظيم "داعش" في شمال سورية، وكانوا من بين نحو 40 ألف لاجئ سوري استقبلتهم كندا منذ نهاية 2015.

واستقرت الأسرة في مدينة هاليفاكس الساحلية، الواقعة على المحيط الأطلسي في 2017، لكن في شباط / فبراير، أتى حريق على منزلهم المُكون من طابقين.

وقضى أطفال كوثر السبعة الذين تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و15 سنة، في الحريق، أما زوجها إبراهيم فلا يزال يعالج في المستشفى من حروق بالغة.

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وسرّعت كندا من إجراءات منح تراخيص سفر وعمليات التدقيق الصحي، لإحضار أفراد عائلتها الموسعة لتقديم الدعم المعنوي لها.

وشكرت برهو عن طريق مجموعة "هارت سوسايتي" الداعمة للاجئين، من تعاطف مع قصتها "في هذه المرحلة القاتمة للغاية".

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