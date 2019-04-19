ميغان ماركل بالساري الهندي في زيارة سرية إلي نيودلهي

إنتشرت صور ميغان ماركل دوقة ساسيكس، وزوجة الأمير هاري، للمرّة الأولى ترتدي الساري الهندي، وتضع العلامة الحمراء على جبينها في رحلة خيريّة قامت بها إلي نيودلهي في العام 2017.

وقد بقيت هذه الزيارة سريّة ولم يكشف عن صورها أبدًا حينها، بعد أن إنتشرت أخبار قبل فترة وجيزة منها تكشف عن العلاقة السريّة الحميمة التي تجمعها بزوجها الأمير هاري في كانون الثاني / يناير عام 2017.

وقد بدت ميغان مشرقة بإبتسامتها خلال إرتدائها الساري الهندي التقليدي باللّون الأخضر، فيما جالست السيّدات الهنديات مستمعة إلى هواجسهنّ.

وقد سمحت لفتاة صغيرة برسم العلامة الحمراء على جبينها فيما كانت تشارك الفتيات في نشاطاتهنّ في المدرسة، وتدرس موضوع التقرقة بين الجنسين وصعوبة الوصول إلى التعليم في الهند.

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