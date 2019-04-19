العائلة الدنماركية المالكة تحتفل بعيد ميلاد الملكة مارجريت

احتفلت العائلة الدنماركية المالكة الثلاثاء، بعيد الميلاد التاسع والسبعين للملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك، وكما هي العادة حرصت الملكة على الظهور في شرفة قصر مارسليزبورغ الملكي في مدينة آرهوس لتحية جموع المواطنين الذين احتشدوا أمام القصر احتفالا بعيد ميلاد ملكة الدنمارك، وانضم إلى ملكة الدنمارك في شرفة القصر الملكي في ذلك اليوم الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك وزوجته الأميرة ماري وأطفالهما الأربعة الأميرة إيزابيلا، الأمير كريستيان، الأمير جوزفين، الأمير فنسنت.

حرصت الملكة خلال ظهور الملكة مارجريت الثانية في شرفة قصر مارسليزبورغ، على مشاركة حشود المواطنين الاحتفال بعيد ميلادها، حتى أنها شوهدت وهي تغني بحماسة وبصوت مرتفع وقوي أثناء ظهورها في شرفة القصر بصحبة ابنها الأكبر ولي عهد الدنمارك وزوجته وأطفالهما الأربعة، كما شهد ظهور الملكة في شرفة القصر في ذلك اليوم أيضا تلقيها لباقة من الزهور من الأميرة إيزابيلا.

يعد عيد ميلاد الملكة مارجريت التاسع والسبعين هو ثاني عيد ميلاد تحتفل به دون زوجها الراحل الأمير هنريك والذي استمر زواجهما لخمسين عام، حيث توفي الأمير هنريك في شهر فبراير في العام الماضي، بعد صراع مع المرض، وقبل شهرين تقريبا من عيد ميلاد الملكة مارجريت الثامن والسبعين، وظهرت الملكة دامعة العينين وبملابس الحداد خلال جنازة زوجها الراحل.

توجت الملكة مارجريت الثانية ملكة للدنمارك في يناير 1972 خلفا لوالدها ملك الدنمارك الراحل فريدريك التاسع ملك الدنمارك (King Frederick IX)، وكان عمرها وقتها 31 عاما.

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