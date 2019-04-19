شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالباذنجان.. هيحميك من الأمراض المزمنة ويظبط سكرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الباذنجان يعد من أشهى أنواع الأطعمة على الإطلاق، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، فهو غني ببعض الفيتامينات والعناصر الغذائية كمضادات الأكسدة، والماغنسيوم والزنك، و فيتامين "أ"، والعديد من العناصر الأخرى، خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول هذا الطعام المميز، وذلك وفقا لموقع "webmed".

فوائد الباذنجان

مما لاشك فيه أن الأشخاص الذين يتناولون الباذنجان بكثرة لديهم صحة أفضل لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد الهام للجسم، وعن فوائده قدم التقرير التالي:

-يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، وذلك يرجع لاحتوائه على بعض المركبات المسئولة عن ذلك، كما أنه يخفض مخاطر النوبات القلبية..

-نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأطعمة المفيدة في الحد من الإصابة بمرض السرطان.

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-للأشخاص المصابين بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، يمكنكم تناول الباذنجان لأنه يعمل على تنظيم نسبته في الدم، ويحد من ارتفاعه.

-يعمل علي الحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا ما يجعله من الأطعمة الجيدة التي تحد من ارتفاعه في الدم، ولذا تناوله باستمرار.

-يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعله من الأطعمة المميز في الحصول علي الوزن المثالي والتخلص من الوزن الزائد، ولذا تناوله إذا كنت ترغب في الحصول على جسم رشيق.