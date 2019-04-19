فى استفتاء التعديلات الدستورية.. للحامل اعرفى إيه شروط نزولك للتصويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بداية من غد السبت حتى يوم 22 أبريل يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الداخل، ويقدم ”الخليج 365” لقرائه من النساء الحوامل بعض النصائح عن الذهاب للإدلاء بأصواتهن، للحفاظ على صحتهن والحد من التعرض أو الإصابة بأى مضاعفات، وذلك وفقا لما نشره موقع "healthline".
وأشار التقرير إلى أن النساء الحوامل الراغبات فى الإدلاء بصوتهن عليهن الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف كالفواكه والخضروات قبل الذهاب للجنة، مع ضرورة تناول 3 لترات من الماء يوميا، فهذه الحيل تجنب حدوث أى مضاعفات.
وأخيرا عليهن عدم الوقوف فى أشعة الشمس الضارة، التى تسبب إصابتهن بالجفاف والتعرق الزائد، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، مع ضرورة مراعاة الحوامل وعدم الوقوف في طوابير الاستفتاء كثيرا، للحفاظ على صحتهن.
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