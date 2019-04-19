انت الان تتابع موضوع معلومات عن جوينت كير بلس ” joint care plus “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تزداد مشكلات العظام وآلام المفاصل مع التقدم في العمر ، ولضمان الحفاظ على صحة العظام مع استمرار التقدم في العمر يجب دائمًا أن نحرص على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية لدعم صحة المفاصل والحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتها المفاصل .

وهناك عدد من المكونات الطبيعية التي تستخدم لتوفير الدعم الغذائي اللازم للحفاظ على صحة المفاصل مع التقدم في العمر وإصلاح أي تلف يحدث فيها ، ومن هذه العناصر مادة الجلوكوزامين والتي تساعد في إعادة بناء العظام ، ويمكن استخلاص تلك المادة من أصداف المحار .

ما هو جوينت كير بلس

جوينت كير بلس هي كبسولات مكملات غذائية تستخدم لعلاج مشكلة ألم المفاصل ، وهي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقوية العضلات ، وهي تحتوي بشكل أساسي على مركب الجلوكوزامين وهو بروتين سكري والذي يعتبر من المواد الطبيعية التي يتم استخلاصها من عظام المحار كما أنه يحتوي على مستخلص من عظام أسماك القرش ، وهي تساعد في إعادة بناء العضلات والمفاصل .

التركيب

تحتوي كل كبسولة من جوينت كير على :

الجلوكوزامين هيدروكلوريد 1000mg .

كبريتات شوندروتن 90 ٪ (سمك القرش) 400mg .

ميثيل سلفونيل الميثان 200mg .

كيف يعمل جوينت كير بلس

لقد أثبتت الأبحاث أن استخدام الجلوكوزامين لمدة طويلة يعمل على تدعيم المفاصل كما أن كبريتات شوندروتن تساعد في إعادة نمو الغضاريف بطريقة صحية أما ميثيل سلفونيل الميثان فهو يخفف الألم والالتهاب .

الجرعة

يتم تناول كبسولة أو كبسولتين مع الوجبة في اليوم أو حسب ارشادات الطبيب .

ما هو الجلوكوزامين

الجلوكوزامين هو مركب كيميائي طبيعي موجود في الجسم ، وهناك نوعان رئيسيان منه وهما هيدروكلوريد وكبريتات .

وهو يساعد في الحفاظ على صحة الغضاريف ، ولكن مستويات هذا البروتين تنخفض في الجسم مع التقدم في العمر تبدأ مستويات هذا البروتين في الانخفاض مما يؤدي لانهيار المفاصل بشكل تدريجي ، وهناك بعض الأبحاث تشير إلى أن مكملات كبريتات الجلوكوزامين تساعد في مواجهة نقص الجلوكوزامين الطبيعي في الجسم .

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وتستخدم مكملات الجلوكوزامين حاليًا لعلاج أمراض أخرى مثل التهاب الأمعاء والحساسية والقصور الوريدي والتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام أسفل الظهر ، على الرغم من عدم توافر دراسات كافية عن تأثيره في علاج تلك المشاكل .

مقدار الجلوكوزامين الذي يجب أن نتناوله ؟

معظم الدراسات التي أجريت على مرضى التهاب المفاصل أثبتت أن الجرعة النموذجية التي يحتاجها الجسم من الجلوكوزامين هي 500 ملليجرام 3 مرات يوميًا ، ولكن يجب أن تستشير الطبيب عن الجرعة التي يجب أن تناولها من كبسولات مكملات الجلوكوزامين ، كما ينصح بتناول تلك المكملات مع الوجبات حتى لا يحدث لك اضطراب في المعدة .

مصادر الجلوكوزامين الطبيعية

على الرغم من أن الجلوكوزامين موجود في قواقع المحار ، إلا أن الجسم لا يستطيع الحصول عليه من مصادر طبيعية .

الآثار الجانبية لجوينت كير بلس

إن مكملات جوينت كير آمنة تمامًا ، ولكنها قد تسبب آثار جانبية خفيفة عند تناول جرعة كبيرة منها ، ومن تلك الأعراض

اضطراب المعدة .

حرقة المعدة .

النعاس .

صداع الرأس .

تحذير

إذا كان لديك حساسية من الصدفيات فلا تتناول تلك المكملات قبل استشارة الطبيب ، لأنها قد تسبب لك رد فعل تحسسي .

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو أمراض القلب أو اضطرابات النزيف أو ارتفاع ضغط الدم ، فاستشر الطبيب قبل تناول تلك المكملات .

لا ينصح بمكملات الجلوكوزامين للأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات ، لأنه لا توجد أبحاث أو أدلة كافية على تأثيره على النساء في تلك الفترة .