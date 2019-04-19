أحمد عاصم يكشف خطوات يجب على المرأة اتخاذها قبل التخطيط للحمل

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، عن أمور هامة يجب أن تقوم بها المرأة التي تُخطط للحمل، كي تتمكن من تفادي مخاوف مرحلة الحمل والولادة، وتفادي العديد من المشكلات وتجاوز أي شعور بالقلق خلال هذه الفترة. وأكد الملا أنه يجب على المرأة أن تقوم ببعض الفحوصات الهامة قبل أن تبدأ في رحلة الحمل وذلك للتأكد من أن صحتها جيدة ولا تحتاج إلى أي فيتامينات أو مكملات غذائية تنقصها. وأضاف أن المرأة إن كانت تعاني من أي مشكلة صحية، سوف ينصحها الطبيب بتناول بعض العناصر الغذائي الهامه التي تضمن الحفاظ على صحتها ونمو جنينها بشكل جيد، وتساعد هذه الفحوصات في الطمئنان على صحة الرحم والهرمونات، وتفادي أي مشكلات صحية تواجهها فيما بعد. وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا قبل اتخاذ قرار الحمل يجب الإبتعاد عن أي عادات خاطئة قد تشكل خطورة على الصحة مثل التدخين الذي يزيد فرص الإجهاض أو تناول طعام غير صحي مثل الأطعمة النيئة والسكريات والحليب غير المبستر وغيرها لأنها تسبب اثار جانبية على الجنين. وأشار الملا إلى أنه يجب على المرأة التي تنوي الحمل أن تبتعد عن أي مصادر سموم سواء عن طريق الأطعمة أو المواد الكيماوية الضارة، وذلك لأن هذه المواد تسبب تشوهات خلقية للجنين.

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