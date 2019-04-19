شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون يكتشفون الجين المسئول عن العقم عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد فريق من العلماء الصينيين أن الفئران المصابة بالعقم تفتقر إلى "جين" مهم مسئول عن عدد الحيوانات المنوية ونوعيتها.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يعتبر الجين "XRCC1" ضروريًا لتنمية الحيوانات المنوية، حيث إنه مسئول عن ارتفاع عدد الحيوانات المنوية، والحركة السريعة، والشكل الطبيعى، والتركيز الصلب.

وفى السابق لم يكن من الواضح مدى أهمية XRCC1 لخصوبة الرجال، لكن دراسة جديدة قام بها باحثون صينيون وجدت أنه المسئول عن جودة الحيوانات المنوية فى مجموعة من الفئران الذكور، لافتين إلى أن هذه الاكتشافات تستدعى إجراء أبحاث فى البشر، ومع ذلك فمن غير الواضح ما الذى قد يسبب نقصًا فى الجين XRCC1.

وقال "إيه هوا قو" الباحث فى مختبر كلية الصحة العامة بوزارة الصحة فى الصين "حتى التلف البسيط فى الحمض النووى فى الحيوانات المنوية البشرية يمكن أن يقلل من الخصوبة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض لدى النسل".

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وتصدرت المخاوف بشأن العقم عند الرجال عناوين الصحف على مستوى العالم فى عام 2017 ، عندما نشر باحثون فى الولايات المتحدة بيانات مروعة تشير إلى أن عدد الحيوانات المنوية بين الرجال الذين يعيشون فى الدول الغربية قد انخفض بنسبة 59.3% فى السنوات الأربعين الماضية.

ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة وجد الباحثون أنه منذ عام 1973 انخفض تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال الغربيين بأكثر من 52%، حيث انخفض بمعدل 1.4% كل عام فى المتوسط.

وفى السياق ذاته أشاد الدكتور "ثورو بيدرسون"، رئيس اتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء التجريبى (FASEB)، بنتيجة الجين المكتشف حديثاً “XRCC1”.

وأضاف الدكتور بيدرسون: "يُعرف XRCC1 منذ فترة طويلة كحارس لسلامة الجينوم فى العديد من أنواع الخلايا، وهذه الدراسة الجديدة تنقل دورها إلى سياق تكوين الحيوانات المنوية".