شكرا لقرائتكم خبر عن استنشاق رائحة لطيفة يمكن أن يقلل من الرغبة فى التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون طريقة فريدة يمكن أن تبقى المدخنين بعيدا عن السجائر، ووجدوا أن استنشاق رائحة طيبة قد يكون كافياً لتقليل الرغبة فى التدخين، مؤقتًا على الأقل، ويمكن استخدامه كجزء من خطة الإقلاع عن التدخين.

وقال الباحث مايكل ساييت، الأستاذ فى جامعة نيويورك "على الرغم من معدلات الانتكاس المخيبة للآمال، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأساليب الجديدة للإقلاع عن التدخين بشكل عام وإلى الرغبة فى التخفيف بشكل خاص.. إن استخدام الروائح الكريهة لتعطيل إجراءات التدخين من شأنه أن يوفر طريقة متميزة وجديدة للحد من الرغبة الشديدة، ونتائجنا فى هذا الصدد واعدة".

ووفقا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى على الرغم من انخفاض معدلات التدخين على مدار الخمسين عاما الماضية، لا يزال نحو 40 مليون أمريكى يدخنون.