انت الان تتابع موضوع اعراض فشل الكبد المبكرة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ان الفشل الكبدي من الامراض الخطيرة والتي تعرض حياة الانسان الى الخطر، وعادة ما تحدث عندما يفقد الجسم معظم خلايا الكبد قدرتها على القيام بوظائفها، كما ان الفشل الكبدي لا يحدث بشكل مفاجئ انا يحدث بطريقة تدريجية، كما انه على مدى سنوات عديدة يمكن ان يحدث الفشل الكبدي، ولكنه في بعض الحالات النادرة يحدث بشكل سريع جدا من الممكن ان يكون 48 ساعة فقط، وهو النوع الذي لا يتم اكتشافه من البداية.

ما هي اعراض الفشل الكبدي

عادة ما تكون اعراض الفشل الكبدي هي عبارة عن بعض الاعراض العادية والتي من الممكن ان يشعر بها الانسان، وعادة ما تكون تلك الاعراض لعدد كبير من الامراض الاخرى، ولكن مع التقدم في الفشل الكبدي فان تلك الاعراض تكون أكثر وضوح وخطورة، وعادة ما تجد ان تلك الحالات تحتاج الى رعاية طبية كبيرة، ومن اهم تلك الاعراض الخطيرة هي.

1_ الاعراض المبكرة، وهي الشعور بالغثيان وأيضا فقدان في الشهية، والشعور الدائم بالتعب العام، وأيضا حدوث الكثير من الاسهال.

2_ الاعراض المتقدمة، اليرقان، وأيضا حدوث الكثير من النزيف، ما انه يحدث أيضا انتفاخ في البطن وحدوث الكثير من الارتباك وأيضا التشتت الذهني وهو عادة ما يكون ناتج عن اعتلال الدماغ الكبدي، كما انه يشعر عادة بالنعاس الدائم بطريقة كبيرة للغاية، كما انه في بعض الحالات من الممكن ان تحدث غيبوبة.

ما هي أسباب الفشل الكبدي

هناك عدد كبير من الأسباب التي من الممكن ان تكون سبب في حدوث الفشل الكبدي ومن اهم تلك الأسباب هي.

1_ وهي ما تعرف باسم الباراسيتامول Paracetamol overdose، وهو ما يكون عبارة عن تناول جرعة كبيرة للغاية من العلاج الذي تم وصفه من قبل الطبيب المعالج، ويعتبر ذلك النوع من التسمم هو سبب كبير في حدوث فشل في الكبد.

2_ بعض الادوية، هناك بعض أنواع من الادوية والتي تتمثل في المضادات الحيوية، وأيضا التهاب اللاستيرويدية، ومضادات الاختلال.

3_ التهاب الكبد، من الأسباب أيضا هو حدوث التهاب كبدي من نوع A، أو B، أو E.

4_ الفيروسات، ومن اهم تلك الأشياء هي الإصابة بفيروس ابشتاين بار، وأيضا الفيروس المضخم للخلايا، وأيضا فيروس الهربس البسيط.

5_ السموم، ومن اهم تلك السموم هي الفطر البري السام، وأيضا رابع كلوريد الكربون، وهو يعتبر مادة كيميائية صناعية توجد بشكل كبير في مواد طلاء الاظافر.

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6_ امراض المناعة الذاتية، حيث انه من الممكن ان يحدث هجوم من الجهاز المناعي على خلايا الكبد، والذي من الممكن ان يكون سبب فيما يعرف باسم التهاب الكبد المناعي.

7_ امراض الاوردة الخاصة بالكبد، وهي تعرف باسم متلازما بود كياري، وهي التي تكون سبب في انسداد اوردة الكبد، الامر الذي يؤدي الى حدوث الفشل الكبدي.

8_ امراض الاستقلاب، وهو أيضا معروف باسم امراض عمليات الايض Metabolic disease، وهي مثل مرض ويلسون Wilson’s disease، وأيضا مرض الكبد الذهني الحاد، وهو عادة ما يحدث في حالات الحمل.

9_ السرطان، أيضا من الممكن ان يكون هناك سرطان في الكبد، وهو الذي ينشا في خلايا الكبد، او السرطان الذي من الممكن ان يصل الى خلايا الكبد نتيجة الى انتشاره في أجزاء أخرى من الجسم.

10_ الصدمة، ان حدوث الصدمات من الممكن ان تكون سبب في حدوث ضعف في تدفق الدم الى الكبد، كما انه من الممكن ان يكون سبب كبير في حدوث فشل في الكبد.

11_ بعض الأسباب الاخرى، هناك بعض الأسباب الأخرى والتي من الممكن ان تؤدي الى حدوث فشل في الكبد، منها مثلا تعاطي الكحول بطريقة مزمنة، وأيضا تعاطي المخدرات والكثير من المواد الغير مشروعة قانونيا، كما انه من الأشياء الهامة التي عليك عرفتها هي ان خمس عشر في المئة من حالات الفشل الكبدي تحدث دون معرفة السبب الواضح لذلك.

ما هي مضاعفات الفشل الكبدي

ان الفشل الكبدي من الأشياء التي يتبعها عدد كبير من المضاعفات الهامة ومن اهم تلك المضاعفات.

1_ الوذمة الدماغية Cerebral edema، وهي عبارة عن تجمع كميات كبيرة من السوائل في الدماغ، وهو الامر الذي يؤدي الى ارتفاع كبير في ضغط الدم Intracranial hypertension.

2_ اضطرابات النزيف Bleeding disorders، وهو ان الكبد لا يستطيع ان ينتج تلك العوامل التخثر الكافية والتي تساعد في عملية تجلط الدم عند الحاجة الى ذلك.

3_ دوالي المريء Esophageal varices، وهو الامر الذي يؤدي الى حدوث نزيف كبيرن ومن الممكن ان يتم مساعدة المريض في تلك الحالة عن طريق نقل كميات كبيرة من الدم اليه.

4_ الإصابة بالعدوى، انه من الأشياء المعروفة ان الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكبدي هم أكثر الأشخاص المصابة بكثير من امراض الدم، وأيضا في أجهزة التنفس والمسالك البولية وغيرها من الامراض.