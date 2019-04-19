شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 5 أكلات تعمل على زيادة الصفائح الدموية بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصفائح الدموية من أهم مكونات الدم التى تساعد على التجلط فى كل مرة تحدث فيها إصابة، فإذا كنت تعانى من نقص الصفائح الدموية يمكنك أن تتناول مجموعة من الأطعمة التى تعمل على زيادة الصفائح الدموية فى جسمك، بحسب موقع ‪ndtv. ونتعرف فى هذا الفيديو المعلوماتى على الأكلات التى تزيد الصفائح الدموية فى جسمك‪. أكلات مهمة تساعد على زيادة الصفائح الدموية بالجسم: 1ـ الخضروات الورقية أكلات مهمة تساعد على زيادة الصفائح الدموية بالجسم: 1ـ الخضروات الورقية مصدر رئيسى للحديد الذى يزيد قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم صحية Advertisements وأبرزها: السبانخ والبقدونس 2ـ الرمان 2ـ الرمان يحتوى على المعادن المهمة لمكافحة انخفاض عدد الصفائح الدموية 3ـ البابايا 3ـ البابايا تساعد على تحسن صحة الجهاز الهضمى وتزيد عدد الصفائح الدموية 4ـ الجزر 4ـ الجزر يحتوى على فيتامين (أ) لتخليق خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية 5ـ الدجاج 5ـ الدجاج يساعد فى علاج انخفاض عدد الصفائح الدموية‪

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