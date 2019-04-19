شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحميهم من الأمراض الوراثية.. 7 خطوات لمعرفة تاريخ عائلتك الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعرف الكثير عن صحتك، لكن ما مدى معرفتك بصحة والديك أو أجدادك؟.. إن معرفة الأجزاء الرئيسية من تاريخ عائلتك الصحى يمكن أن يساعد الأطباء على تحديد الأمراض التى قد تكون عرضة لخطر الإصابة بها، حتى يتمكنوا من فحصك فى الوقت المناسب، والقيام بذلك قد ينقذ حياتك وحياة أسرتك خلال السنوات المقبلة، فى هذا التقرير نقدم لكم مجموعة خطوات تساعدك على تجميع ومعرفة تاريخ عائلتك الصحى لحمايتك وأسرتك من الأمراض الوراثية، بحسب ما ذكر موقع "Health central".



صحة العائلة

اكتب ما تعرفه عن نفسك

اكتب ظروفك الصحية ووقت تشخيصها بشكل أكثر تحديداً، على سبيل المثال: لا تقل أعانى من الحساسية فقط لكن اذكر نوعها والأعراض التى لديك بالتحديد، ولا تقول أنك أصبت بمرض القلب، لكن اكتب بالتحديد اسم مرض القلب الذى أصبت به ومدى سوء الحالة.

اكتب الحالة الصحية لزوجتك وأبنائك وأحفادك

اكتب الحالات الصحية لزوجتك وأطفالك مع كتابة العمر الذى تم تشخيص الحالة فيه ومدى سوء الحالة، إذا خضعت أنت وزوجتك لأى اختبار جينى أو وراثى، فيجب عليك تضمين نتائج هذه الاختبارات.

وإذا كان لديك أحفاد اسألهم عن صحتهم، مثلما فعلت مع نفسك وزوجتك وأولادك.

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كتابة الأمراض التى تم علاجها

من المهم تسجيل الأمراض التى تم علاجها، حتى ينتفع بها الأجيال المقبلة، فمثلاً عيوب القلب الصغيرة شائعة فى الأطفال حديثى الولادة ويتم إصلاح بعضها بعد الولادة بفترة وجيزة، وكذلك تسجيل إصابة شخص ما بتشوه خلقى قد يكون من المهم تسجيله أيضاً.

ابحث عن الحالات الصحية التى يعانى منها والداك

تعرف على الحالات الصحية التى يعانى منها والداك، وتحدث معهما، وحال وفاة أحد والديك أو كليهما، لاحظ العمر الذى حدثت لهم الوفاة فيه، وسبب الوفاة هل الإصابة بمرض معين؟



حماية صحة العائلة

تحدث مع والديك عن أجدادك

اسأل عن أجدادك وصحتهم وجمع معلومات مماثلة لما ذكرناه سابقاً.

اسأل عن العمات وأبناء العم

من المفيد معرفة ما إذا كان هناك أمراض معينة منتشرة داخل الأسرة خارج دائرة أقربائك المباشرين.

شارك المعلومات الصحية مع عائلتك

بمجرد جمع هذه المعلومات المفيدة يجب أن تشاركها مع والديك وزوجتك وأطفالك، هذه المعلومات مهمة بشكل خاص للفحوصات التى يقوم بها الأطباء، على سبيل المثال، قد تعنى معرفة أن والدك أصيب بسرطان القولون فى سن مبكرة، أنك يجب أن تهتم بفحص القولون فى وقت مبكر، كما أن إدراك أن العديد من كبار السن من أفراد أسرتك قد أصيبوا بمرض ألزهايمر فى أواخر الستينيات من العمر يمكنه مساعدتك فى تأخير ظهور المرض لديك أو اتخاذ طرق الوقاية.