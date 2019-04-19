شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تمثل الأطعمة المعبأة بشكل خاطئ خطرا على الصحة؟ اعرف ازاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن تتناول الطعام المعلب فكر أولا فى خطورته، وهل يمكن أن يكون وسيلة لنقل الأمراض إليك نتيجة سوء التخزين مثلا؟

وفقا لتقرير موقع " healwithfood" فإن أخطر أنواع الأطعمة هى التى تكون فى علب تالفة أو بها بعض الانحناء لأنها قد تحتوى على كلوستريديوم البوتولينوم ، وهي بكتيريا مرتبطة بالتسمم الغذائى.



الطعام المعلب

ويمكن أن تشكل بكتيريا Clostridium botulinum التي قد تعيش في طعام مُعالج أو غير مُعلب وتشكل جراثيم وهياكل تكاثرية قادرة على البقاء لفترة طويلة، هذه الجراثيم تنتج سموما شديدة المقاومة للحرارة.

وأضاف التقرير أن التسمم الذى ينتج عن الأطعمة المعلبة المخزنة بشكل خاطئ، المعروف أيضًا باسم تسمم البوتولينوس، هو مرض نادر ولكنه شديد يصيب الجهاز العصبى ويؤدى إلى الشلل، و يؤثر التسمم عادةً على عضلات الوجه أولاً ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، إذا امتد الشلل إلى عضلات التنفس ، فقد يتبع ذلك فشل فى التنفس، تظهر الأعراض الأولى لتسمم البوتولينوس عادةً بعد 8-36 ساعة من تناول الطعام الملوث بالبكتيريا.



التسمم الغذائى من الطعام المعلب

ومع ذلك، فإن الأغذية الملوثة من العلب المحفوظة بشكل غير سليم أو غيرها من الأطعمة المخزنة أو غير المحضرة ليست هي المصادر المحتملة الوحيدة لبكتريا البوتولينوم ، فمن الممكن أيضًا حدوث التسمم الغذائى من خلال تلوث الجرح بالبكتيريا.

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ومن المحتمل أن تتسبب الأطعمة المعلبة في المنزل، وخاصة تلك التي تحتوى على نسبة منخفضة من الحمض (مثل البنجر والجزر والذرة والفاصوليا الخضراء) التسمم الغذائى المنقول بالغذاء أكثر من المنتجات المعلبة تجاريًا.

لذا من المهم الالتزام باحتياطات السلامة التي توصي بها وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) فيما يتعلق بتناول الأطعمة المعلبة:

لا تستخدم أبدًا طعامًا من الأطعمة المعلبة التي تظهر عليها علامات التسمم الغذائى وتشمل :

ـ العلب المتسربة أو المنتفخة أو بها صدأ أو المتضررة بشدة.

ـ العلب التى بها شقوق أو ذات أغطية رخوة.

ـ الطعام المعلب ذو الرائحة الكريهة.

ـ أى علب تنشط بها السوائل عند الفتح يمكن أن تكون بها كمية صغيرة من بكتيريا توكسين البوتولينوم وقد تكون قاتلة.