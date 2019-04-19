إنفوجراف.. ٥ أسباب لتنميل الأطراف

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التنميل، منها الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، والتهاب الأعصاب بسبب التدخين.

وتعد الإصابة بمرض السكري من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بالتنميل، وكذلك نقص الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين بي 12، ونقص إفراز الغدة الدرقية.

والإنفوجراف التالي يوضح أبرز أسباب تنميل الأطراف: