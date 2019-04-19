شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما معدتك توجعك.. اعرف عوامل الخطر للإصابة بارتجاع المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاع المرىء من الحالات الشائعة التى تسبب الشعور بألم حارق أو حرقة فى منطقة أسفل الصدر، ويحدث ذلك عندما يتدفق حمض المعدة إلى أنبوب الطعام، ويتم تشخيص الإصابة بارتجاع المرىء عندما يحدث أكثر من مرتين في الأسبوع، فى هذا التقرير نتعرف على عوامل الخطر التى تزيد من فرص إصابتك بارتجاع المرىء، بحسب ما ذكر موقع "medical news today":

ـ يحدث ارتداد الحمض عندما يتدفق بعض المحتوى الحمضي للمعدة إلى المريء ، الذي ينقل الطعام من الفم.

ـ تحتوي المعدة على حمض الهيدروكلوريك، وهو حمض قوي يساعد في تحطيم الطعام والحماية من مسببات الأمراض مثل البكتيريا.



ارتجاع المرئ

عوامل خطر تزيد فرص الإصابة بارتجاع المرىء

- يؤثر ارتجاع المريء على الأشخاص من جميع الأعمار، أحيانًا لأسباب غير معروفة، ولكن غالبًا ما يكون ذلك بسبب عامل نمط الحياة، ولكنه قد يكون أيضًا لأسباب لا يمكن الوقاية منها دائمًا.

-أحد الأسباب التي لا يمكن التحكم فيها هو فتق الحجاب الحاجز، يسمح ثقب في الحجاب الحاجز للجزء العلوي من المعدة بالدخول إلى تجويف الصدر ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتجاع المريء.

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الطعام غير الصحى من اسباب ارتجاع المرئ

-يمكن التحكم بسهولة في عوامل الخطر الأخرى:

-السمنة.

-التدخين.

- الكسل وعدم ممارسة الرياضة.

-الأدوية ، بما في ذلك أدوية الربو ومضادات الهستامين ومسكنات الألم والمسكنات ومضادات الاكتئاب.

-يمكن أن يسبب الحمل أيضًا ارتداد الحمض بسبب الضغط الزائد على الأعضاء الداخلية.