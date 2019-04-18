اضرار الفلفل الحار على القولون

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الفلفل الحار سواء الفلفل الأخضر أو أي لون والذي يتمتع بالمذاق الحار من الأشياء التي لا غنى عنها في الكثير من الوجبات خاصة في المطبخ الأسيوى الذي يتميز جميعه بتناول كميات من الفلفل الحار بمختلف الأنواع، وتجدر الإشارة أن للفلفل الحار الكثير من الفوائد والأضرار على حد سواء والاعتدال في تناوله هو أفضل شيء للمحافظة على الصحة، فهي غنى بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة ولكن كثرة تناوله من الممكن أن يضر الجهاز الهضمي.

فوائد الفلفل الحار

نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات الهامة فإن الفلفل الحار يوجد به الكثير من الفوائد للجسم بشكل عام والتي من بينها ما يلي.

1- يزيد من معدل الأيض في الجسم البشري نظرا لاحتوائه على الكابسين وهي من المواد التي تزيد من إنتاج الطاقة في الجسم، مما يزيد من حرق السعرات الحرارية في الجسم والحصول على وزن مثالي خلال فترة زمنية بسيطة.

2- مفيد في حالات ضغط الدم فهو يعمل على ضبط ضغط الدم في الجسم فقد أكدت الكثير من الأبحاث التي تمت على بعض الحيوانات التي يتم أعطائها الفلفل الحار بشكل منتظم إنها لا تعاني من مشكلة ضغط الدم المرتفع.

3- كما أن لها القدرة في المحافظة على سلامة الجهاز الهضمي وذلك من خلال تناول كميات مناسبة من الفلفل الحار، على عكس ما هو شائع اليوم بإن الفلفل الحار يزيد من قرحة المعدة فهو يساهم في الوقاية من التعرض إلى تلك المشكلة على وجه التحديد، كما انه يحمى الجهاز الهضمى من بعض الأمراض.

4- كما أنه يقلل من التعرض إلى السرطان فقد أشارت الدراسات على أن مادة الكابسين لديها القدرة الكبيرة في وقف نمو الخلايا السرطانية في الجسم كما أن لديها القدرة على قتل الكثير من الأنواع الخاصة بالخلايا السرطانية.

5- كما أن الفلفل الحار لديه القدرة على التخلص من الكثير من المشاكل والتي من بينها الألم فهو مفيد لمن يعاني من مشكلة حرقة المعدة وغيرها من الأمراض التي تتسبب في ألم للشخص.

أضرار الفلفل الحار على القولون

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي توجد في الفلفل الحار بالنسبة للجسم إلا أنه يوجد لديه بعض الأضرار على القولون على وجه التحديد ومن بين تلك المشاكل أو الأضرار ما يلي.

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1- من الممكن أن يؤدي تناول الفلفل الحار إلى الشعور بألم في المعدة والحرقة الشديدة.

2- ومن الممكن أن يعاني المريض بالكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها الغثيان والحموضة بالإضافة إلى ألم الكلى مشاكل في الكبد.

3- كما أن تناول الفلفل الأحمر من الأشياء التي تزيد من الأملاح في الجسم ومن ثم التعرض إلى التهابات في الكلى.

4- كما أن الفلفل الحار من الأشياء الممنوعة على من يعاني من مشاكل في الكبد نظرا لزيادة تراكم السموم في الجسم.

أضرار الفلفل الحار على الجسم

كما أنه يوجد عدة مشاكل من الوارد أن يتعرض لها الجسم نتيجة تناول المزيد من الفلفل الحار والتي من بينها ما يلي

زيادة حساسية الجلد

قد يؤدي تناول الفلفل الحار إلى زيادة حساسية الجلد والتعرض إلى التهيج لذا من الأفضل عدم ملامسة الفلفل الحار بالجلد حتى لا يؤدي إلى حدوث تلك المشكلة.

تهيجات العين

من الأفضل عدم ملامسة الفلفل الحار إلى العيون خاصة عند الطهر فهو يتسبب في الكثير من المشاكل والتي من بينها تهيج العين.

الغثيان وألم في البطن

أكدت التقارير أن كثرة تناول الفلفل الحار من الأشياء التي تؤثر سلبا على المعدة وتؤدي إلى حدوث غثيان وألم في البطن، ومن الممكن أن يؤدي إلى حدوث إسهال في الكثير من الأحيان.

أكلات تزيد من تهيج القولون

إذا أردت الحصول على الراحة من مشاكل القولون عليك الابتعاد عن تناول الوجبات التالية.

1- أن تناول كميات من الموز أو الشوكولاتة من الأشياء التي تضر بالقولون العصبي كثيرا.

2- كما أن الوجبات الجاهزة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون تضر بالقولون.

3- البروتين والأطعمة المسبكة والتي تحتوي على كمية من البهارات من الأشياء التي تضر بالقولون.

4- الكرنب والعدس وكافة البقوليات من الأشياء التي تضر بالقولون وتكثر من الغازات.

5- الأطعمة المقلية هي الأخرى تتسبب في تهيج بالقولون.

6- القهوة من المشروبات التي تضر بالقولون ومن الأفضل عدم تناولها يوميا أو مرة واحدة فقط في اليوم.

7- المشروبات الغازية هي الأخرى من الأشياء التي تؤثر سلبا على القولون.