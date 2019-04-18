انت الان تتابع موضوع معلومات عن جسم الانسان من الداخل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتألف جسم الإنسان من أنواع مختلفة من الخلايا التي تعمل معًا على تكوين الأنسجة، ومن ثم تكوين الأعضاء والأجهزة، كما يتكون من عناصر تشمل الهيدروجين والأكسجين والكربون والكالسيوم والفوسفور، وهذه العناصر موجودة في تريليونات الخلايا والمكونات غير الخلوية للجسم. وفي هذا المقال سنتحدث عن أهم العناصر الداخلية المكونة لجسم الإنسان، ودور كل عنصر في المحافظة على توازن الجسم :

الخلايا

يحتوي الجسم على تريليونات من الخلايا، وهي الوحدة الأساسية للحياة. فعند البلوغ، يكون هناك ما يقرب من 30 إلى 37 تريليون خلية في الجسم، مع العلم إن هناك أجزاء في جسم الإنسان غير مصنوعة من الخلايا.

تعمل الخلايا في الجسم بواسطة الحمض النووي. ويوجد الحمض النووي داخل نواة الخلية. حيث يتم نسخ أجزاء من الحمض النووي وإرسالها إلى جسم الخلية عن طريق الحمض النووي الريبي. ثم يتم استخدام الحمض النووي الريبي لإنشاء البروتينات التي تشكل الأساس للخلايا، ولنشاطها، ولمنتجاتها. حيث تكون الخلية قادرة على التنظيم الذاتي من خلال كمية البروتينات المنتجة. ومع ذلك، لا تحتوي جميع الخلايا على الحمض النووي؛ فبعض الخلايا مثل خلايا الدم الحمراء الناضجة تفقد نواتها عند نضجها.

الأنسجة

يتكون الجسم من العديد من أنواع الأنسجة المختلفة، والتي تعرف بأنها خلايا تعمل بوظيفة متخصصة. وغالبا ما تحدث دراسة الأنسجة تحت المجهر. ويتكون الجسم من أربعة أنواع رئيسية من الأنسجة : الأنسجة الطلائية، والنسيج الضام، والأنسجة العصبية، والأنسجة العضلية.

الجهاز الدوري

يتكون الجهاز الدوري من القلب والأوعية الدموية (الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية). ويقوم القلب بدفع الدورة الدموية، والتي تعمل بمثابة “نظام نقل” لنقل الأكسجين والوقود والمواد المغذية ومنتجات النفايات والخلايا المناعية والهرمونات، من جزء من الجسم إلى آخر. ويتكون الدم من سائل يحمل خلايا في الدورة الدموية، بما في ذلك التي تنتقل من الأنسجة إلى الأوعية الدموية والظهر، وكذلك الطحال ونخاع العظام.

الجهاز الهضمي

يتكون الجهاز الهضمي من الفم بما في ذلك اللسان والأسنان، والمريء، والمعدة، والأمعاء الدقيقة والغليظة، والمستقيم، وكذلك الكبد والبنكرياس والمرارة والغدد اللعابية. حيث يحول الطعام إلى جزيئات صغيرة لتوزيعها وامتصاصها في الجسم.

الغدد الصماء

تعد الغدد الصماء الرئيسية: الغدة النخامية، والغدة الدرقية، والغدة الكظرية، والبنكرياس، والغدة الدرقية، والغدد التناسلية. ولكن جميع الأعضاء والأنسجة تقريبًا تنتج هرمونات محددة أيضًا. وتعمل هرمونات الغدد الصماء كإشارات من نظام إلى آخر فيما يتعلق بمجموعة هائلة من الحالات، وتؤدي إلى مجموعة متنوعة من التغييرات.

الجهاز المناعي

يتكون الجهاز المناعي من خلايا الدم البيضاء والغدة الصعترية والغدد الليمفاوية والقنوات الليمفاوية، التي تعد أيضًا جزءًا من الجهاز الليمفاوي. ويوفر الجهاز المناعي آلية للجسم لتمييز الخلايا والأنسجة الخاصة به عن الخلايا والمواد الخارجية وتدمير الأجسام الضارة باستخدام بروتينات متخصصة مثل الأجسام المضادة والسيتوكينات وأشياء أخرى كثيرة.

الجهاز الليمفاوي

يستخلص الجهاز الليمفاوي اللمف، وينقله ويستقلبه، وهو السائل الموجود بين الخلايا. ويشبه الجهاز اللمفاوي الجهاز الدوري من حيث تركيبته ووظيفته الأساسية، لحمل سوائل الجسم.

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الجهاز العضلي

يتكون الجهاز العضلي الهيكلي من الهيكل العظمي البشري، الذي يشمل العظام والأربطة والأوتار والغضاريف، والعضلات المرتبطة. حيث أنه يعطي الجسم الهيكل الأساسي والقدرة على الحركة. وبالإضافة إلى دوره الهيكلي، تحتوي العظام الأكبر في الجسم على نخاع العظام، وهو موقع لإنتاج خلايا الدم. كما تعتبر جميع العظام مواقع تخزين رئيسية للكالسيوم والفوسفات. ويمكن تقسيم هذا النظام إلى نظام عضلي ونظام هيكلي.

الجهاز العصبي

يتكون الجهاز العصبي من الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) والجهاز العصبي المحيطي، الذي يتكون من الأعصاب والحبل الشوكي. المخ هو العضو الفكري والمسؤول عن العاطفة والذاكرة والمعالجة الحسية، ويخدم العديد من جوانب الاتصال ويتحكم في الأنظمة والوظائف المختلفة. وهو المسؤول أيضًا عن عمل الحواس من الرؤية والسمع والتذوق والشم واللمس.

الجهاز التنفسي

يتكون الجهاز التنفسي من الأنف والبلعوم والقصبة الهوائية والرئتين. فهو يجلب الأكسجين من الهواء ويخرج ثاني أكسيد الكربون والماء إلى الهواء.

الجهاز البولي

يتكون الجهاز البولي من الكليتين والحالب والمثانة ومجرى البول. وهو يزيل المواد السامة من الدم لإنتاج البول، الذي يحمل مجموعة متنوعة من جزيئات النفايات والأيونات الزائدة والمياه خارج الجسم.

الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان

للبشر خمسة أعضاء حيوية ضرورية للبقاء. هذه الأعضاء هي: العقل، والقلب، والكلى، والكبد، والرئتين.

يعد العقل البشري هو مركز التحكم بالجسم، حيث يستقبل ويرسل إشارات إلى أعضاء أخرى من خلال الجهاز العصبي ومن خلال الهرمونات المفرزة. فهي مسؤولة عن أفكارنا ومشاعرنا وتخزين الذاكرة والتصور العام للعالم.

قلب الإنسان هو المسؤول عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وظيفة الكلى هي إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الدم. حيث تأخذ الكلى اليوريا من الدم وتجمعها بالماء والمواد الأخرى لصنع البول.

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف، بما في ذلك إزالة السموم من المواد الكيميائية الضارة، وتصفية الدم، وإفراز العصارة الصفراوية، وإنتاج بروتينات تخثر الدم.

الرئتان مسؤولتان عن إزالة الأكسجين من الهواء الذي نتنفسه وتنقله إلى دمائنا حيث يمكن إرساله إلى خلايانا. وتزيل الرئتان أيضًا ثاني أكسيد الكربون، الذي نخرجه.