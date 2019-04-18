شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. 3 مفاصل تتحكم فى حركة الطرف السفلى من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقسم الطرف السفلى إلى مفصل الورك ومفصل الركبة ومفصل الكاحل، ويضم مناطق الأرداف، الفخذ، الساق، القدم.

تتشابه الحركات التى تحدث عند مفصل الورك مع تلك التى تحدث عند مفصل الكتف باستثناء مداها المحدود، وفقا لتقرير موقع verywellhealth فى مفصل الركبة يكون هناك تناوب فى حركة المفصل الذى يسمح بثنى الركبة.

مفصل الكاحل هو مفصل نوعى أبسط من الركبة، من خلال المفاصل داخل القدم، يمكن قلب القدم بحيث يكون باطن القدم إلى الداخل، أو يمكن قلبه بحيث يتم تحويل المنحدر للخارج.

أجزاء الطرف السفلىإمداد الدم:

يتم توفيره عن طريق الشريان الفخذى، حيث يعود الدم عبر الأوردة الصافية السطحية والأوردة العميقة التى تشمل الوريد الفخذى، تجلط الأوردة العميقة هو حالة خطيرة تحدث عندما تتشكل الجلطات فى هذه الأوردة.

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الأعصاب:

يمتد العصب الوركى من الحوض إلى أسفل الجزء الخلفى من كل ساق وينقسم إلى عصب عظمى وظنبوبى للسيطرة على الساقين والقدمين، ويمكن أن يتسبب الضرر الذى يلحق بالعصب الشوكى فى انخفاض القدم، وفقدان الإحساس فى الجزء العلوى منها، وعدم القدرة على رفع القدم، ويمكن أن يتسبب ضغط الأعصاب الشوكية فى ألم يشع على طول العصب الوركى، المعروف باسم عرق النسا.

العظام والمفاصل:

يتم ربط الطرف السفلى عبر مفصل الورك بعظام الحوض، ويمتد عظم الفخذ إلى مفصل الركبة، وتتصل مفاصل الساق والركبة عبر المفاصل القطنية للعظام بخمسة عظام لمشط القدم ، والتي بدورها تتصل بفتحات أصابع القدم .

العضلات:

تضم عضلات الطرف السفلى أقوى وأطول العضلات فى الجسم، لأنها يجب أن تكون قوية فى المشى والوقوف فى وضع مستقيم، هذه العضلات تعمل على تحريك الفخذ والساق والتحكم فى القدم.