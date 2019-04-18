شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن هذه المناطق.. أفضل الطرق لرش العطر على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بالعطور يحذر أطباء الجلدية من رشها على مناطق معينة فى الجسم لتجنب تضررها والإصابة بحساسية ورد الفعل العكسى.

ووفقا لتقرير موقع جريدة "Reader’s Digest" تشمل الـ 5 مناطق فى الجسم ما يلى :

العين

ربما تكون واحدة من أكثر المناطق وضوحًا لتجنب رش العطر بالقرب منها، حيث تحتوى العطور المكونة من الكحول على مادة الإيثيل التى قد يسبب تهيجًا إذا تلامست مع المناطق الحساسة، مثل عينيك.

الشعر

يمتص الشعر الروائح بشكل طبيعى، ويمكن للعطور التى تحتوى على الكحول أن تجففه سريعا، خاصةً إذا تم رش العطر مباشرةً على شعرك. بدلاً من ذلك، يمكن رش العطر على فرشاة الشعر، ثم تفريش الشعر بها لتجنب تلف الأطراف.



رش العطور على الشعر

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اليدين

فى حين أن وضع العطر على اليدين قد يكون أحد أكثر الطرق شيوعًا لشم رائحته طوال اليوم، لكن نظرا لوجود الكحول يمكن أن يسبب جفافا وتشققا فى البشرة، بالإضافة إلى ذلك إذا صادف وقمت بفرك عينك بعد وضع العطر على يديك فقد يسبب ذلك تهيج العين.

تحت الإبطين

يشكل رش العطر تحت الإبطين سببًا آخر للتهيج، فقد يؤدى التفاعل بين العطر وغدد العرق الموجودة تحت الإبطين فى الحكة والحرقة.



رش العطور تحت الإبطين

الأعضاء التناسلية

يمكن أن يؤدى رش العطور بالقرب من المناطق التناسلية إلى جفاف الجلد، وبالنسبة للنساء يمكن أن تهيج العطور المهبل وتسبب الالتهابات والحكة والألم.



افضل المنطاق لرش العطور

الأماكن المثالية لرش العطر عليها

أفضل الأماكن لرش العطر هى نقاط النبض فى جسمك، بما فى ذلك معصميك وعنقك وظهر ركبتيك، عن طريق وضع العطور على هذه المناطق التى تنبعث منها الحرارة لتدوم رائحتها طوال الوقت ولا تسبب أى نوع من الحساسية والتهيج للبشرة.